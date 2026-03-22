“Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa”, dijo Milei

En el evento en Budapest, el presidente argentino, Javier Milei, afirmó que “Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa”, cuando se vive “una fiebre de oro” de la energía.

“Europa buscó durante años la independencia energética. Nosotros le ofrecemos algo mejor, un socio confiable, con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos”, enfatizó.

Asimismo, Milei elogió al primer ministro Orbán, a quien definió como “un amigo”, y de quien destacó que fue pionero en advertir sobre los retos que surgen de la inmigración y le expresó su apoyo en las elecciones del 12 de abril. “Querido amigo Viktor, contás con nuestro respeto, con nuestra admiración y con nuestro apoyo. Hungría tiene en vos un líder de coraje excepcional y una voz indispensable para el futuro de Europa”, dijo Milei.

Milei, que es el primer presidente argentino que visita Hungría, se entrevistó antes de su discurso con Orbán, con quién mostró una gran sintonía al compartir “la defensa de los valores occidentales y una agenda internacional común”, según la Presidencia de Argentina.

Milei también tuvo un encuentro con su homólogo húngaro, Tamás Sulyok.

EFE