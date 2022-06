Alud: argentino alojado en habitación vecina a la de los uruguayos contó cómo se vivió la tragedia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un alud de lodo, tierra y árboles ingresó a un hotel en Bariloche el pasado martes y provocó la muerte de tres uruguayos que se hospedaban en el lugar. Alfredo Blanco, un periodista de la provincia argentina del Chaco que se alojaba junto a su familia en la habitación contigua a la de dos de los uruguayos, narró cómo se salvó por cuestión de minutos.

"Estábamos alojados en la habitación 109. Mis hijos y mi sobrina, en la 111 y el alud pegó de lleno en las habitaciones 105 y 107, y en la parte de la escalera”, explicó Blanco en nota con Telemundo (Canal 12) y contó que habían salido tres minutos antes del lugar.



El hombre agregó que estaban ya en el auto, prontos para salir de paseo, cuando su esposa volvió a la habitación para buscar el celular y él también volvió a entrar al hotel para buscar una campera. "Yo estaba por ingresar al hotel cuando siento un estruendo terrible, ingreso y empieza a caer barro por las escaleras", continuó. "No entendía qué pasaba, pensaba que era una maceta o un plantero gigante que cayó", explicó el hombre.



"Me acordaba que mi esposa había subido, así que subí, y cuando empecé a subir y tenía que enterrar el pie bastante en el lodo. Cuando llego al entrepiso, veo que mi esposa estaba en el entrepiso, que la había agarrado la avalancha. Veo una mujer toda completamente embarrada, me acerco y veo que era mi señora. Ahí me empecé a desesperar. Hablaba con ella y me respondía bien, no perdió el conocimiento", continuó el dramático relato.

Blanco detalló que tras encontrar a su esposa, esta le preguntaba por sus hijos; él recordó que su hijo estaba en el auto pero temió por la vida de su hija y su sobrina. "Subí las escalera y que había piedras enormes, raíces y troncos. Subo la escalera, golpeaba en la habitación y no me atendían. Hasta que pasó una persona del hotel, me abrió la puerta y vi que la habitación estaba intacta, y que ellas no estaban", narró.



Finalmente, al salir del hotel, se encontraron con las dos jóvenes que habían logrado escapar por otra escalera. "Fue una angustia terrible", cerró Blanco.