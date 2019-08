Alberto Fernández: "La plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la presidencia en Argentina Alberto Fernández expresó que "plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay" cuando el empresario venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido el 4 de agosto de 2007 al tratar de entrar a Argentina con US$ 800.000 en una valija, caso que terminó en la justicia uruguaya.

Fernández fue el invitado central del programa "La cornisa" (América) anoche. En medio de la entrevista, quien tiene como compañera de fórmula a Cristina Fernández de Kirchner, volvió a tocar el caso Guido Antonini Wilson y dijo: "Fue un error lo de Antonini Wilson".

"Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, que al día siguiente viajaba a Uruguay, que había alrededor de ochos viajes previos donde Antonini Wilson hacía lo mismo y yo tengo la certeza de que la plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay que por entonces era lo más parecido a un paraíso fiscal", dijo el candidato a la presidencia de Argentina.

El periodista Luis Majul le respondió que nada de lo que planteaba estaba en el expediente. Sin embargo, Fernández le respondió: "Esto lo sé porque en su momento hablé con (Tom) Shannon, que era el responsable para América Latina de Condoleezza Rice".

"¿Qué ocurrió? Esto la gente no lo entiende mucho... En Miami, en la Florida, los fiscales se eligen por el voto popular y había un fiscal que estaba en campaña y para conseguir el voto venezolano hizo un acuerdo con Antonini Wilson donde él decía que esa plata iba para la campaña a cambio de que Antonini Wilson no siguiera siendo acusado por el fiscal", agregó Fernández.

Luego añadió que "ese es un testimonio viciado; son los típicos acuerdos de la justicia americana en casos como estos".



Majul insistió sobre la veracidad de las afirmaciones al no estar en el expediente y Fernández insistió: "Esto no lo sé yo por mí, lo sé porque me lo dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos". Estoy "absolutamente seguro porque ademas lo vi a (expresidente venezolano Hugo) Chavez reaccionar, porque Chavez estaba en Argentina".

En la vecina orilla el caso Antonini Wilson prescribió en junio del año pasado, diez años y diez meses después de que se descubriera la valija con los dólares en el aeropuerto de Buenos Aires.



En agosto de 2018 Claudio Uberti, exdirector del organismo de concesión de obras viales durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), reconoció que él recaudó sobornos de empresarios y afirmó que el matrimonio Kirchner estaba al tanto. El propio Uberti trajo de regreso a escena al famoso "valijero" Antonini Wilson.

Uberti estuvo involucrado en el escándalo por el ingreso a Buenos Aires de una valija con 800.000 dólares supuestamente enviados por el gobierno de Hugo Chávez para la campaña de Cristina en 2007. La valija fue traída a Argentina por Antonini Wilson, con quien viajaba Uberti.

En Uruguay el caso lo investigó en su momento el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, a raíz de una denuncia que presentaron los legisladores Pablo Abdala, Gustavo Novales y Rodolfo Caram. En septiembre de 2010 el juez entendió que no había elementos probatorios que vincularan al empresario con hechos irregulares y clausuró el caso.