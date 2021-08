Alberto Fernández: “Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error, sépanlo, me fortalecen”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, volvió a referirse hoy, en un acto en La Matanza, al festejo de cumpleaños que celebró en Olivos en medio de la cuarentena. “El único responsable soy yo. Doy la cara y me pongo al frente”, dijo, y afirmó: “Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen”.

El Presidente dijo que se trató de una cena que “por un desliz, un descuido, se organizó en Olivos” y consideró que fueron “miserables” quienes lo cuestionaron por haber señalado a la primera dama, Fabiola Yáñez, como la organizadora del encuentro.

“Yo no tengo una doble faz. Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. El único responsable soy yo”, sostuvo, pero agregó: “Cuanto más veía a los que me criticaban, más contento estaba de estar con el pueblo”.

Y en el mismo sentido, agregó: “Me disculpé ante ustedes, el pueblo, que son los únicos a quienes les debo una respuesta”.



En su defensa, el Presidente apuntó contra Mauricio Macri. “Pedí disculpas pero nunca me van a ver pidiendo disculpas porque me arrodillé frente al FMI ni porque endeudé a la Argentina, como otros hicieron. No me encuentro en Olivos con empresarios a los que le doy ventajas con el Estado. Nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos, ni por haber creado una mesa judicial para perseguir a los opositores”, dijo.