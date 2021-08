Argentina: la foto de Alberto Fernández en el cumpleaños de Fabiola Yañez durante la cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polémica en torno de las visitas a la quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus sumó otro capítulo, luego de que se filtrara una nueva foto del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, que se realizó en la residencia presidencial el 14 de julio del año pasado.

La difusión de la imagen por parte de LN+ del evento en Olivos, al que asistieron nueve personas, generó repercusión en las redes sociales.

El 14 de julio pasado, mientras regían las medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, nueve personas ingresaron al chalet de la quinta presidencial. Según consta en los registros oficiales de ingresos y egresos a Olivos, los invitados arribaron a las 21.30 del 14 de julio de 2020 y se fueron a la 1.47 del día siguiente. Muchos de ellos trabajan en el cuidado de la imagen de la primera dama y otros son amigos de ella.



La primera imagen de aquel día fue publicada en Twitter por el usuario @gonziver. El Gobierno argumentó de que se trataba de una imagen trucada, que había sido digitalmente adulterada para perjudicar a Alberto Fernández. El Presidente había dicho que ese día no participó del encuentro sino que simplemente pasó a saludar.



Ayer, ante la consulta de La Nación Argentina, en el entorno del Presidente se limitaron a señalar: “Alberto está muy caliente con el asunto. Están viendo si es trucha. Lo están analizando”.



“No vamos a hablar más del tema”, ratificaron en el entorno presidencial. “Y si es fake tampoco tiene sentido que digamos nada. El daño ya está hecho y no suma darle entidad y seguir la polémica. Ya está”, atinó a decir un funcionario cercano al Presidente, que buscaba encapsular el conflicto.

Finalmente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció hoy la veracidad de la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en plena cuarentena estricta. “Se cometió un error, no debería haber pasado, estuvo mal”, admitió en declaraciones radiales.



“También vale aclarar que en ese momento Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía, había reuniones con ministros, sectores y expertos epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido. No hay mucho más para agregar”, dijo Cafiero en diálogo con Radio 10.



Son verdaderas las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez https://t.co/FspeWWpxu2 pic.twitter.com/YdrMhB4e7N — LA NACION (@LANACION) August 13, 2021