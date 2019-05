Alberto Fernández niega indulto a Cristina Kirchner si gana las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato presidencial Alberto Fernández aseguró ayer jueves que la exmandataria Cristina Kirchner, que se postula junto a él a la Vicepresidencia, nunca le mencionó la posibilidad de establecer, si llegan al poder, un “pacto de impunidad” por las causas de corrupción que le afectan.

“Obviamente, jamás se me ocurrió un pacto de impunidad para con Cristina y nunca Cristina me habló de semejante cosa”, expresó el exjefe de Gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner y de los primeros meses del primer mandato de Cristina.



El 18 de mayo pasado, Cristina, actual senadora, sorprendió al anunciar que pidió a Alberto Fernández que sea candidato a presidente para las elecciones del 27 de octubre próximo -antes deben pasar por las primarias el 11 de agosto-, con ella como vicepresidenta. Desde entonces, diversas voces han apuntado a la existencia de un supuesto pacto para que, en el caso de llegar a la Jefatura de Estado, él dicte indultos a favor de Cristina por alguna de las causas por presuntos actos de corrupción que enfrenta.



En una entrevista con Radio Continental, Fernández argumentó que en una República “todos” deben rendir cuentas por sus actos, pero agregó que en las causas contra Cristina “se han forzado otras investigaciones para involucrarla a ella”.



“Tengo absoluta certeza de que si el derecho funciona, Cristina no puede ser condenada”, sostuvo, aunque matizó que solo habla de ella, no de otros investigados, exfuncionarios del kirchnerismo ya detenidos por corrupción.



Fernández reiteró que si es presidente, lo que deberá hacer es “dejar que la Justicia funcione”, a pesar de las fuertes críticas que en los últimos tiempos ha vertido contra diversos jueces federales, encargados de las causas más importantes del país.