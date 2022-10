Alberto Fernández le contestó al integrante de Gran Hermano tras polémica y resaltó su propia honradez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de la inauguración de una planta de una empresa de electrodomésticos en el municipio bonaerense de Pilar, el presidente argentino, Alberto Fernández, respondió los dichos del participante del programa Gran Hermano que lo involucró en hechos de corrupción. “No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver”, indicó en diálogo con C5N.

“El presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción”, sostuvo Fernández, quien además defendió a su vocera Gabriela Cerruti, quien “dijo lo que exactamente yo creo”. Y agregó: “Yo lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Y si el que ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo, porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente de la Nación”.



Lo cierto es que ayer, su abogado, Gregorio Dalbón, inició acciones legales contra el participante del programa Gran Hermano Walter Santiago, de 60 años -apodado Alfa-, si este no se retracta de sus dichos dentro de la casa, en los que aseguró conocer “hace 35 años” al ahora presidente y haberlo “coimeado” un “montón de veces”.

El miércoles por la noche, la vocera presidencial Gabriela Cerruti le contestó a Santiago por Twitter. “Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe, nos vemos obligados a decir que el presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”, aseguró.

Y agregó: “Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública”.



“Preservando su honor, no podemos naturalizar que si alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo -añadió-. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”.