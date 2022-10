Gobierno argentino contra "Alfa", participante de Gran Hermano por dichos sobre Alberto Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vocera de Presidencia argentina, Gabriela Cerruti, volvió a referirse en la mañana de este jueves a los dichos que salieron al aire en Gran Hermano, el reality show que emite el canal Telefe donde un participante aseguró que conoce al presidente Alberto Fernández y lo vinculó con hechos de corrupción.

“Hay que marcar que hay cosas que no podemos dejar pasar”, dijo la funcionaria nacional en una entrevista radial al referirse a las palabras de Walter Santiago, uno de los integrantes del programa conocido como “Alfa”, luego de que asegurara que el mandatario argentino le ofreció dinero a cambio de un motivo que no especificó.



“El cruce de la política con el espectáculo comenzó en los 90 con los programas masivos donde lo que sucede impacta en el sentido común colectivo y genera sentido. No es ingenuo lo que sucedió. Se lo comunicamos a Telefe y a la productora de Gran Hermano”, remarcó Cerruti.

En diálogo con radio Perfil, la portavoz del Gobierno insistió en que comentarios como el del participante del reality no se puede dejar pasar por alto. “Tenemos la decisión de no dejar pasar nada más. No se puede decir cualquier cosa de la gente, no se puede seguir mintiendo, engañando, creer que esta libertad en la cual estamos sumergidos por las redes sociales o por el vale todo sea utilizada para hacer una campaña como se está haciendo”, dijo, a la vez que consideró que este tipo de expresiones “hieren a la democracia” y que hay una campaña contra la dirigencia política y social.



“Creo que todos deberíamos tomar esa actitud de no resignarnos. Hay una sensación de que están ganando ellos, aquellos que quieren decir cualquier cosa sobre el resto para generar la idea de que nada sirve, de que todos son corruptos, violentos, de que hay que odiarlos a todos. Esto tiene consecuencias graves, como el caso del atentado contra la vicepresidenta, y le arruinan la vida a la gente, que se resigna a que se diga cualquier cosa porque uno tiene vocación política”, se quejó.

“Rating”



Tras una catarata de críticas que le cayeron ayer después de que publicó el primer mensaje en Twitter contra Alfa, principalmente vinculadas a que el Gobierno no debería preocuparse por este tema, Cerruti puntualizó en la “importancia” de las cosas que se dicen en estos shows de alta audiencia.



“Me llama la atención que gente que en las redes sabe todo de comunicación y de política, y siempre está dispuesta a dar lecciones sobre lo que hay que hacer, cree que es muy importante lo que sucede en un programa político de cable que tiene dos puntos de rating y que no tenemos que prestarle atención a lo que sucede en un programa de interés masivo que tiene 25 puntos de rating”, contrastó, en un dardo dirigido hacia la oposición.

“En ese tipo de programas, y con el lenguaje de la gente común de hacerte sentir que estás mirando algo que podría estar pasando adentro de tu casa, que estás en una conversación entre amigos, se teje sentido común colectivo con mucha fortaleza”, consideró y aseveró: “No íbamos a dejar pasar que en una suerte de conversación simple, amigable, un personaje dijera y afirmara, con la convicción que hace que otros le crean, que conoce hace muchos años al presidente de la Nación y que lo coimeó toda la vida”.