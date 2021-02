Tras acusar al príncipe de Arabia Saudita de asesinato, Biden decide no sancionarlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos decidió no sancionar al príncipe heredero de Arabia Saudita, a quien sin embargo acusa de haber aprobado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi -columnista de The Washington Post- , una medida que genera frustración entre los activistas y muestra que Washington no quiere romper con un aliado clave.

El viernes, Washington publicó un informe de inteligencia en el que acusa al príncipe heredero Mohamed bin Salmán de aprobar el asesinato de Khashoggi en 2018 en Estambul. El documento provocó la ira de Riad, que “rechazó totalmente las conclusiones falsas y perjudiciales” del informe.