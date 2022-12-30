Abdo Benítez pasará fin de año en Uruguay, desde donde viajará a la asunción de Lula

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, viajó este jueves a Uruguay, donde recibirá el Año Nuevo, antes de partir con rumbo a Brasil para asistir el domingo a la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo gobernante de ese país, informaron fuentes oficiales.

Abdo Benítez comunicó mediante una misiva su salida de territorio paraguayo a la Comisión Permanente del Congreso, conformada por diputados y senadores para sesionar durante el periodo de receso legislativo, que arrancó el 21 de diciembre y se extenderá hasta el 1 de marzo de 2023.

En la carta, con fecha 28 de diciembre, el mandatario informa que se ausentará entre este jueves y el próximo lunes. En el documento detalla que se trasladará previamente a Uruguay y posteriormente a Brasilia, donde participará en la ceremonia de transmisión de mando presidencial.

Este miércoles, el canciller de Paraguay, Julio César Arriola, había anticipado en una rueda de prensa que Abdo Benítez se tomaría unos días de descanso con la familia, después de "cuatro años y medio" de gestión.

Según el jefe de la diplomacia paraguaya, Abdo Benítez tenía planeado en principio viajar a Brasil con Luis Lacalle Pou, desde Montevideo. Sin embargo, Lacalle Pou viajará en otro avión acompañado por los ex mandatarios José Mujica y Julio María Sanguinetti.

El jefe de Estado paraguayo no sostendrá reuniones bilaterales en Brasil, por lo ajustado de la agenda, agregó. Junto a Abdo Benítez acudirán a la ceremonia Arriola y el expresidente paraguayo Nicanor Duarte (2003-2008).

