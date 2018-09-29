El arlequín que abre el paso a una marea diversa

MES DE LA DIVERSIDAD

Roberto Acosta, activista por los derechos del colectivo LGBT, fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo y abrió la Marcha por la Diversidad.

¿Quién es Roberto Acosta?

Vestido de colores, con un gorro de arlequín y una gran bandera, Roberto Acosta es el encargado de abrir paso a la Marcha por la Diversidad cada año en 18 de julio.

A pesar de ser un icono de la militancia por los derechos del colectivo LGTB, Acosta tuvo una experiencia particular este viernes: fue su primera marcha como Ciudadano Ilustre de Montevideo.

El miércoles fue distinguido con este honor por el Intendente, Daniel Martínez, en la Junta Departamental. Tras una semana cargada de emociones, volvió a vibrar caminando al frente de varios miles de personas, ondeando la bandera de la diversidad.