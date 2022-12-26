Familia real de Holanda sorprendió con un nuevo integrante en su postal navideña

Máxima Zorreguieta es una de las figuras de la realeza más queridas. Su naturalidad y simpatia conquistaron el corazón de los ciudadanos y le otorgó una cercanía con la gente, más allá de su posición en la monarquía.

La reina de Holanda compartió recientemente una foto familiar con motivo de la celebración de la Navidad, pero en la instantánea apareció un integrante poco conocido que se llevó la atención de sus seguidores.

“Que tengan una bendita Navidad y un próspero y saludable 2023. Muchas gracias por los conmovedores deseos que recibimos de todos”, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram de la casa real de Holanda, en lo que describieron como la tarjeta de Navidad de la familia real y fue firmada por Guillermo Alejandro (WA) y Máxima. Junto a la dedicatoria de la tarjeta, compartieron una imagen en la que apareció el matrimonio junto a sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, y un inesperado acompañante: Mambo.

El caniche posa en la instantánea sobre los brazos de la reina de Holanda, visiblemente relajado y expectante para la captura del momento. La familia real presentó al pequeño animal a principios de octubre, que se sumó a los labradores que ya conviven con los Orange Nassau, Nala, Skipper y Luna. La publicación superó los 36 mil likes en menos de 24 horas.

