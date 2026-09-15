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La presentadora de NBCLA, Colleen Williams, anuncia que el helicóptero que se estrelló pertenecía a la cadena de televisión.