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El País Información

Violento asalto a local de comidas en barrio Peñarol

27/02/2015, 17:20
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Tres delincuentes armados y con el rostro cubierto ingresaron al local y redujeron a empleados y clientes. Hicieron que todos se tiraran al piso y golpearon a dos personas. Escaparon con el dinero de la recaudación en una camioneta que los esperaba en la puerta.

Tres hombres rapiñaron un local de comidas ubicado en Comoens y Schiller, en la zona de Peñarol.

Los delincuentes llegaron sobre la 1 de la madrugada de este viernes y redujeron a varios empleados y clientes. 

Según contó la propietaria del comercio a la Policía los rapiñeros llegaron en una camioneta blanca. Uno de los clientes recibió un golpe en la cabeza y debió ser atendido por médicos en el lugar.

Durante el asalto los delincuentes hicieron que todas las personas se arrojaran al piso y al hombre lo golpearon con el arma.

Una de las empleadas dijo también que los ladrones tenían sus rostros cubiertos y que además golpearon a otro empleado.

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