Violenta ola de asaltos y 6 asesinatos en 24 horas

Hacía cuatro años que Pedro y su señora se habían instalado en el comercio que atendió hasta el lunes pasado, en Cantú y Leandro Gómez, en Piedras Blancas.

"Estás loco. Es una zona bravísima", le decían sus amigos, pero el insistía en que era "una zona tranquila" y que en todos los barrios estaba bravo.

El lunes, mientras atendía el comercio fue asaltado por tres individuos.

"Dame una Coca Cola", pidió uno de ellos. Mientras Pedro se dio vuelta para buscar el refresco, el mismo joven sacó un arma y lo amenazó para que le diera todo el dinero.

No era la primera vez que lo robaban por lo que mantuvo la calma. Entregó todo el efectivo que tenía en la caja, sin oponer la más mínima resistencia.

Cualquiera de los tres delincuentes que habían ingresado al comercio, estaban agresivos y nerviosos, pero él no perdió la calma.

Cuando los delincuentes se fueron, Pedro respiró pensando que todo había pasado. Un segundo después, uno de los delincuentes dio vuelta hacia atrás y disparó dos veces contra el almacenero: un tiro dio en el pecho y el otro en una pierna.

Los asaltantes fugaron por Cantú, hacia la zona de General Flores, donde a esa hora se denunciaron varios asaltos más a mano armada. La Policía cree que el mismo trío de delincuentes continuó cometiendo asaltos en la zona.

Faltaban pocos minutos para las 19:00 horas cuando ocurrió el asalto y la agresión. Junto al comerciante, estaban su esposa y dos empleados que trabajaban en el lugar.

Pocos minutos más tarde, la esquina que abarca el comercio se llenó de Policías y de vecinos que llegaban al lugar a saber que había pasado.

"Me dio mucha tristeza. No lo puedo creer. Era un buen hombre y trabajador", contaba Alejandra, vecina del lugar, que caminaba por frente al comercio ayer a la tarde.

Fueron los mismos vecinos quienes trasladaron al comerciante hacia la policlínica de Capitán Tula, para que fuera atendido, ya que aún estaba con vida, pero no resistió las heridas que le ocasionó la bala que le dio en el pecho y falleció en el camino a la clínica.

Pedro Pérez, tenía 56 años y 4 hijos. Se había casado por segunda vez, poco antes de mudarse al barrio y poner el comercio donde perdió la vida.

"Lo mataron como a un perro. El les dio todo lo que tenía y lo mataron igual", dijo Silvia Rodríguez, cuñada de Pérez, en diálogo con El País.

La misma cuñada del comerciante, dijo a El País, que en estos cuatro años, el almacén fue asaltado innumerable cantidad de veces y que en una oportunidad llegaron a herirlo de un balazo en la pierna.

"Otra vez vinieron tres, así como ayer, y le pusieron un revólver a mi hermana (esposa de Pérez), para que le dieran toda la plata", contó Rodríguez.

A su vez, la mujer contó que Pérez estaba con ganas de dejar el negocio. "Hace unos días empezó a decir que quería vender el almacén y mudarse", acotó.

Hasta última hora de ayer, la familia del comerciante aguardaba que le fuera entregado el cuerpo para darle sepultura.

Desde el punto de vista policial, los efectivos a cargo del caso pretenden dar con testigos de los hechos ocurridos en la tarde del lunes.

Ayer fue interrogada la esposa del comerciante y los empleados que estaban en el lugar. También se indagó a una persona que fue asaltada en la calle, pocos minutos después de la muerte de Pérez.

Violencia.

El asesinato de Pérez no hizo más que sumar víctimas de homicidios a una semana que empezó caliente. En total fueron seis los asesinatos cometidos en poco más de un día, entre la noche del domingo y la noche del lunes.

También el lunes de tarde, un joven de 16 años fue asesinado a balazos, según consignaron desde Jefatura de Montevideo, por causas que aún no están del todo claras.

El joven caminaba junto a su hermano por Antillas y San Martín, en el corazón del barrio Marconi, cuando fueron sorprendidos por tres individuos en moto.

Según relató el hermano del fallecido, los desconocidos se acercaron y uno de ellos entre sus ropas tenía un revólver, que sacó para efectuarle cuatro disparos al adolescente.

Dos dieron en el pecho del joven, en tanto los otros dos dieron en el hombro derecho y en el brazo izquierdo.

Aún malherido, el joven fue trasladado en la camioneta de un vecino a la policlínica de Capitán Tula, donde llegó ya sin vida.

La Policía tiene algunas pistas respecto a los asesinos del joven, quienes dejaron tirada un arma 9 milímetros, en una zanja, a pocos metros del lugar en el que se cometió el asesinato. El arma, era robada y tenía la numeración limada.

Varias personas fueron testigos del hecho, que ocurrió a las 15:30 del lunes. "A esa hora está todo el mundo en la calle. Pero parece que nadie vio nada", reveló una fuete policial a El País.

En las 24 horas que transcurrieron entre las 18:00 del domingo y la misma hora del día lunes, se cometieron seis homicidios en los departamentos de Montevideo y Canelones.

A estos dos, se le suma la muerte del joven de 18 años en Pando, durante un enfrentamiento en Pando. Por este homicidio hubo una persona procesada y es el único de los seis que está aclarado en un 100 %.

También fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de 23 años, en una zanja en Paso de la Arena, un hombre fue asesinado por delincuentes que le robaron la moto e hirieron a su novia y también fue hallado muerto un joven tras ser asesinado en Bella Italia.

Cuentan 35 homicidios en lo que va de 2015

El jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, se mostró preocupado por la ola de violencia que se está generando en Montevideo con la seguidilla de asesinatos. En declaraciones a Subrayado, Layera señaló que "siempre llama la atención y preocupa que en menos de 72 horas, ocurran este tipo de casos". También recalcó que en el mes de enero "hubo días en los que se dieron este tipo de casos".

Layera destacó, además, que salvo dos de los homicidios, en los que las investigaciones comprueban que hay conexiones, el resto de los hechos "son aislados".

El jerarca señaló que los efectivos de cada una de las zonas, tienen pistas claras para poder atrapar a los delincuentes que cometieron los asesinatos. "Las zonas están trabajando muy bien y tienen pistas firmes", aclaró Layera.

En tanto, Subrayado informó que, de acuerdo a cifras oficiales, se cometieron 29 asesinatos en el mes de enero y seis en los dos primeros días del mes de febrero. La cifra, si bien es menor que la del año pasado, tienen preocupadas a las autoridades ministeriales.

Pedro Pérez se había instalado hacía cuatro años en este comercio. Foto: El País

Tres individuos mataron a balazos a un almacenero que no opuso resistenciaDIEGO CASTRO