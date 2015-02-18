Violencia callejera: tres heridos de bala
Tres personas, entre ellas un menor, fueron baleadas en distintos episodios de violencia registrados en Montevideo, todos ellos en la noche del lunes.
Uno de los casos se verificó en la conflictiva zona de Cerro Norte, donde un hombre de 34 años de edad recibió varios disparos mientras caminaba por Santín Carlos Rossi y Pernambuco. Tres individuos en moto cruzaron su paso y, sin mediar palabra, efectuaron varios disparos. Dos proyectiles alcanzaron al hombre que recibió heridas en el muslo y perdió tres dedos de una mano.
En otro caso, un joven de 19 años que llegaba a casa de un familiar en moto, en la zona de Colón, fue interceptado por dos delincuentes que pretendieron robarle el birrodado. El joven se resistió al robo y recibió dos disparos, uno de ellos en una pierna, por lo que debió ser trasladado a una policlínica, sin riesgo de vida.
El último caso se dio en Tres Ombúes, cuando un joven de 17 años que caminaba por Alaska y Copetti fue herido y declaró a la Policía desconocer los motivos.
