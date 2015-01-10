Víctimas en La Barra y Laguna del Sauce

La ola de robos en el departamento de Maldonado parece no tener fin. Dos viviendas, en la Barra y Laguna del Sauce, fueron robadas por delincuentes que aprovecharon la ausencia de sus moradores para llevarse dinero, joyas y otros objetos de valor, según indicaron a El País fuentes policiales. En ambos casos los damnificados son turistas de origen argentino.

En primera instancia, en la localidad de la Barra de Maldonado, una pareja de turistas argentinos salió a la playa y cuando volvió se encontró con toda la vivienda revuelta. Los faltantes, joyas y objetos de valor varios, fueron valuados por los propios damnificados por un total de US$ 50.000.

En tanto, en un barrio privado de Laguna del Sauce con custodia privada que vigila los accesos y salidas del mismo, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los moradores para llevarse un cofrefort empotrado en la pared.

En el interior del mismo había diversa documentación y una suma superior a los US$ 20.000. Este robo fue denunciado en la tarde del jueves.

El fin de semana una familia francesa que vive en la zona de la calle Laguna del Castillo, fue robada mientras estaba trabajando. También robaron una casa alquilada por una familia brasileña, quienes volvieron a Curitiba con la idea de no volver.

Robos a residencias