Vázquez no logra repuntar su imagen

Problemas económicos impactan en el humor de la gente que percibe “errores de gestión”.

El presidente Tabaré Vázquez no logra repuntar la imagen de su administración y a un año de asumir son más los uruguayos que consideran que ha hecho una mala gestión de los que la aprueban.

Más allá de las restricciones económicas que afectan el humor de la población, a quien inquieta la inflación y el aumento de tarifas, los "errores de gestión" cometidos y las "promesas incumplidas" pautan las críticas, que son abonadas por la investigación de posibles irregularidades en Ancap.

En números, solo el 28% aprueba la gestión de Vázquez según la última encuesta de Opción Consultores de enero, un punto porcentual menos que el 29% que la aprobaba en septiembre 2015. Asimismo, un 36% considera que no es "ni buena ni mala", y un 34% (en su mayoría de clase baja y alta) cree que es "mala y muy mala".

"Se produjo una caída a partir de mitad del 2015 de la cual no se ha recuperado en términos de niveles de aprobación" y "se mantiene bajo en comparación con los primeros años de las dos administraciones frenteamplistas precedentes", dijo a El País el director de Opción Consultores Agustín Bonino.

El bajo nivel de aprobación general de la gestión de Vázquez está alineado con la magra percepción positiva que existe sobre la gestión educativa y en seguridad. Según Opción Consultores, el 26% aprueba la gestión educativa (43% considera que es mala o muy mala), que ha sido golpeada por los cambios de autoridades y que se pondrá nuevamente a prueba a partir de mañana cuando comienza el período lectivo. Asimismo un 22% cree que ha sido buena o muy buena la gestión en seguridad (52% cree que es mala o muy mala). Aquí, la incorporación de 1.000 policías más a la calle y la llegada de helicópteros para patrullaje podría generar un efecto positivo de dar resultados.

Críticas

De todas formas, "los principales motivos de insatisfacción mencionado por los encuestados con respecto a la gestión general del gobierno refieren a la situación económica, aumento de tarifas, e inflación", y en un segundo orden se mencionan "numerosos errores del accionar del gobierno, inacción o falta de cumplimiento de promesas, persistencia de problemas como la inseguridad y el manejo de Ancap por parte del gobierno", explicó Bonino. "Sin dudas que la situación de Ancap se potencia en un clima de restricción económica", apuntó.

"Es posible observar que la mayor parte de los motivos de insatisfacción manifestados refieren a problemáticas persistentes y a errores en la gestión o inacción del gobierno, no observándose aspectos vinculados al estilo de comunicación o de hacer política por parte del gobierno en el centro de las críticas", acotó el director de Opción Consultores.

En el primer año de gobierno de Vázquez se han señalado varios aspectos como piedras en el zapato. La gestión de Ancap, los cambios en las autoridades de la educación, declaración de esencialidad en la educación, aumento de homicidios y polémicas en la política exterior y a la interna del Frente Amplio.

Recetas.

Sobre el fin del año pasado ante una baja en la percepción de la imagen de Vázquez, varios analistas de opinión pública sugerían al mandatario salir a la calle a hablar con la gente de los problemas cotidianos, alinear a la fuerza política para que no opere como una piedra en la gestión, y tener más mano dura en la resolución de conflictos para revertir el fuerte desplome que había tenido la aprobación de su gestión.

El presidente tuvo mayor exposición y dio dos señales al inicio del año instrumentando Consejos de Ministros en Artigas y Paysandú. Sin embargo, según Bonino "no es fácil evaluar" si esto ha tenido un impacto en la población. "Lo que es posible decir es que la evaluación general del gobierno se mantuvo estable entre septiembre de 2015 y enero de 2016", acotó.

El presidente tiene previsto este martes realizar una cadena nacional para repasar los avances que ha tenido el gobierno en el último año y presentar los mojones de lo que será el 2016, en el que se encuentra una de sus promesas de campaña: el Sistema Nacional de Cuidados, que impactará en niños, jubilados y personas con discapacidad.

Sin embargo, para Bonino los factores que pueden llevar a una mejora de la imagen de Vázquez no pasan por allí.

"Es probable que una mejora en la confianza económica de los ciudadanos pueda impactar en el estado de ánimo de la población y también la reducción de la percepción de errores en la gestión que percibe la ciudadanía".

"Las áreas sobre las cuales espera soluciones refieren a un contexto de mayor confianza económica, control de la inflación y tarifas públicas, mejoras en la gestión de la seguridad y la educación, así como una gestión de gobierno que —desde la perspectiva de la ciudadanía— genere cambios y no cometa errores".

Mensaje a un año de gobierno.

A las 20 horas del martes está previsto que el presidente Tabaré Vázquez dé un mensaje a la población al cumplirse un año desde que asumió la Presidencia. Allí repasará algunos hechos del primer año de gestión y planteará los mojones hacia el futuro entre los que se encuentra el lanzamiento del Sistema Nacional de Cuidados, insignia de su campaña.

En 2016 Vázquez ha tenido mayor exposición pública. Foto: Presidencia.

Primer año de gobierno