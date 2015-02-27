Una persona es indagada por intento de robo a banco de Carrasco

Ocho delincuentes encapuchados quisieron ingresar a la sucursal bancaria, pero la guardia se percató de lo que ocurría y activó el botón de pánico. Hubo persecución y tiroteo.

Ocho delincuentes encapuchados ingresaron a robar un banco ubicado en Carrasco. Pero la guardia del local financiero se percató de lo que ocurría y activó el botón de pánico.

Más temprano, fuentes policiales informaron a El País que una mujer había sido detenida por este caso, pero horas más tarde esa información fue cambiada y quien fue llevado por la Policía en calidad de indagado fue el cuidador de una chaterrería a donde, según testigos, ingresaron un hombre y una mujer que habrían participado del delito.

Rápidamente llegaron al lugar varios móviles policiales. Los delincuentes, al verse impedidos de llevar adelante el robo, cubrieron su escape en dos vehículos disparando hacia los uniformados.

Comenzó una persecución que incluyó varios disparos. Un patrullero sufrió un accidente de tránsito y volcó mientras perseguía a los vehículos.

Finalmente, uno de estos autos fue encontrado en las inmediaciones de Teniente Galeano y Rafael.

El otro vehículo fue encontrado en la zona de Flor de Maroñas.

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