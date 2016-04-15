Un sereno detenido por muerte de ladrón

Un sereno que trabaja en un depósito situado en Camino Méndez y Luis Batlle Berres, Paso de la Arena, permanecía anoche a disposición judicial como sospechoso por el homicidio de un presunto ladrón.

Durante la madrugada del jueves, la Policía fue informada sobre la existencia de un boquete en la estructura del depósito. Al presentarse en el lugar en un móvil, los agentes escucharon dos detonaciones de armas de fuego al tiempo que vieron salir desde el boquete a un desconocido que al parecer estaba herido. El sujeto se desmayó a los pocos metros.

Hasta el momento la persona fallecida no pudo ser identificada. En el lugar los efectivos policiales detuvieron al sereno, un hombre de 72 años, de iniciales W. E. G., que tenía en su poder una escopeta calibre 16.

El caso está siendo investigado por personal de la IV Zona Operacional y la Justicia competente.

Otro homicidio.

En tanto, el Área de investigaciones y la Dirección Nacional de Policía Científica trabajan en otro homicidio, ocurrido en la zona Aires Puros.

Personal policial concurrió al cruce de Elba y Dr. Francisco Goyen tras un llamado que alertaba de una persona herida por arma de fuego. En el lugar los testigos informaron haber escuchado varias detonaciones y luego la rauda salida de dos motos con dos ocupantes en cada una.

Allí los policías actuantes avistaron a un joven tendido en el suelo con abundante sangrado. De inmediato el sujeto fue trasladado por un particular en un taxi hasta un centro asistencial.

El personal médico que lo asistió constató su fallecimiento. Presentaba tres orificios de bala en el tórax, dos disparos en la pierna derecha y un tercero en el miembro inferior izquierdo.

La Policía informó que se trataba de Maicol Adrián López, de 24 años, poseedor de tres antecedentes penales, el último de 2014 por un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

PASO DE LA ARENA