Un policía fue baleado cuando intentaron robarle su moto

Los delincuentes amenazaron al policía de 23 años, que circulaba en su moto vestido de particular, y al ver que escapaba le dispararon.

Un efectivo policial fue herido de bala por delincuentes que intentaron robarle la moto en la que circulaba.

El hecho ocurrió este miércoles sobre las 23 horas, cuando el policía de 23 años vestía de particular y circulaba por General Flores y Chimborazo. Allí fue sorprendido por delincuentes que intentaron robarle la moto y logró escapar, pero antes le dispararon.

Herido, logró seguir su marcha y llegó hasta Bruselas y avenida al Hipódromo, donde cayó al piso.

Fue trasladado al Hospital Policial donde los médicos le diagnosticaron una herida de bala en el pecho.

También este miércoles, pero sobre las 22 horas y en la zona de Luis Alberto de Herrera y avenida General San Martín, en Casavalle, un taximetrista levantó a un hombre que le pidió ser trasladado hasta camino Teniente Galeano y avenida General San Martín.

Una vez en el lugar el pasajero sacó un arma y lo amenazó, exigiéndole la recaudación. Además del dinero se llevó documentación personal del trabajador.

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