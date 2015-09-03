Un muerto y cuatro heridos en cruenta guerra de bandas

La Policía considera que los tres ataques a balazos perpetrados desde un automóvil por un individuo, el martes de noche en distintas calles de Villa Española, se deben a una guerra de bandas que pugnan por el control de la venta de drogas en el barrio.

Si no puede ver el mapa interactivo haga click aquí

Los ataques causaron la muerte de un hombre con antecedentes penales y heridas a otros cuatro, tres de los cuales también poseen antecedentes.

A las 22:25 horas del martes, el Centro de Comando Unificado envió un móvil de la Unidad de Respuesta Rápida de la Jefatura de Montevideo tras recibir información de que un hombre, de 52 años, se encontraba caído en la calle con un disparo en la pierna. El herido carece de legajo criminal.

Media hora más tarde, el Comando Unificado envió móviles a la esquina de Larravide y Agaces. Los policías ubicaron allí a otra persona herida en la cadera, de 32 años. Esta persona tiene tres antecedentes penales, el último por tentativa de rapiña en 2008.

En forma simultánea, a través del Servicio 911, la Policía tomó conocimiento de que otras tres personas ingresaron con heridas al Hospital Pasteur.

Estos sujetos, con antecedentes penales, fueron baleados en la esquina de Lucas Moreno y Coronel Lasala. Uno de ellos, Julio Barrios Acosta, de 29 años, falleció.

La Policía logró ubicar a un auto en la zona. El conductor, al ver a los patrulleros, se dio a la fuga a contramano por Marcos de Avellaneda, pero fue interceptado en el cruce con Lindoro Forteza. El chofer, de 50 años y también poseedor de antecedentes, fue detenido y trasladado al Área de Investigaciones de la Zona II. Cerca del auto se encontró un revólver calibre 22 hurtado de un comercio el 19 de julio de 2013.

Desde hace tres semanas, la tensión creció en Villa Española a causa del enfrentamiento entre la banda de "Los Puglia" y los lugartenientes del "Tío Tom", ultimado recientemente en Maroñas. La puja generó muertos y heridos en ambos bandos, según indicaron a El País fuentes del caso.

Bocas.

Quince días atrás, un sujeto golpeó en la puerta de la casa de uno de los hermanos de una persona con antecedentes penales conocida como "el Barbas". El dueño de la casa abrió la puerta y le dispararon dos tiros a quemarropa. Fue internado en el Hospital Pasteur y se salvó.

El 27 de agosto pasado, dos jóvenes en moto dispararon 11 tiros contra un individuo en la Unión. El herido logró refugiarse en una casa pese a haber recibido cuatro balazos: dos en el abdomen y dos en las piernas. Fue internado en el Hospital Pasteur.

vea el mapa interactivo