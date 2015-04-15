Un hurto por hora se denunció en 2014
En el año 2014, se denunció un hurto por hora en el departamento de Maldonado. En el mismo período, fue robado un vehículo cada hora de los 365 días del año. Una moto fue hurtada cada cinco horas, un auto cada cinco días y una camioneta cada dieciséis días.
Las motos robadas fueron 1680, los autos 68 y las camionetas 23. Hubo un homicidio por mes y una rapiña por día durante el 2014.
El hurto es, por lejos, el mayor delito cometido en el departamento de Maldonado. En el 2014 fueron denunciados 8.593 hurtos. Esto equivale a una tasa de 4.776 robos por cada 100.000 habitantes. Es la segunda tasa más alta del país por encima de Montevideo.
En cuanto a los homicidios, subieron de 8 en 2013 a 12 en 2014. El informe del Ministerio del Interior sostiene que en el caso de Maldonado la tasa de homicidio es del 5,6 por cada 100 mil habitantes.
Entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2014 fueron denunciadas 110 rapiñas en todo el departamento de Maldonado. En el mismo período de este año las rapiñas fueron 72. Una reducción del 34.5 por ciento. En el primer trimestre del año pasado hubo una rapiña cada 19 horas.
Según el informe del Ministerio del Interior durante el 2014 fueron denunciadas 364 rapiñas, es decir, una por día. La tasa de rapiñas cada 100 mil habitantes de Maldonado es de 176, de las más alta del país.
Maldonado
¿Encontraste un error?