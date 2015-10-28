Udelar negó espacio para "no llenarse de milicos"

La Universidad de la República (Udelar) canceló un debate sobre seguridad pública organizado por la Unión de Sindicatos Policiales que se iba a desarrollar en el Paraninfo porque no querían que la institución "se llenara de milicos".

Según contó a El País el organizador del evento, el dirigente sindical Richard Ferreira, la discusión se generó en una reunión de académicos de todas las facultades y gremios estudiantiles, y finalmente venció la posición de suspender el evento para "evitar negarle al gremio policial un espacio institucional que debería ser plural". Los trabajadores conocieron el verdadero motivo de la suspensión gracias a una llamada del dirigente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, al rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, con quien El País intentó comunicarse ayer pero fue imposible dado que está en Francia con el presidente de la República, Tabaré Vázquez. "Habrá que trabajar para cambiar esas cabezas que se quedaron en 1970", comentó con pesar Ferreira.

El debate se realizó finalmente en el Ateneo de Montevideo y participaron el presidente de la Institución de Derechos Humanos (INDDHH) Juan Faroppa, el abogado Germán Aller y los sociólogos Rafael Bayce y el Robert Parrado.

"La seguridad pública es una responsabilidad del gobierno pero quienes la gestionan son los trabajadores y sentimos que estamos en disonancia", explicó Ferreira al inicio del debate.

Una de las conclusiones a la que se llegó es que la policía no puede militarizarse. "El militar tiene una capacitación y forma de trabajar distinta. Yo creo que los militares no deben estar en la calle", opinó Parrado ante la pregunta de un policía que estaba en la audiencia.

Es que entre los gremios policiales hay malestar por la "militarización solapada" que entienden está realizando el Ministerio del Interior con la Guardia Republicana. "De este debate nos llevamos elementos para hacerle el planteo al Ministerio. Nosotros creemos que si va a ser una fuerza militarizada tiene que estar por fuera de la Policía", comentó a El País el dirigente.

Faroppa, por su parte, resaltó la importancia de tener una policía especializada y aseguró que para eso es determinante una política pública. "No es algo que se haga en un gobierno ni en tres gobiernos. Pero tampoco me chupo el dedo, sé que es un tema de alto valor electoral", aseguró.

Aller, en tanto, aseguró que no es "para nada bueno" generar "una suerte de policía militar". "Creo que los militares tienen una tarea específica, que la deben cumplir. Y es esa, no es otra. Se puede capacitar para algunas actividades a unos mejor que a otros, pero nada más", opinó.

El abogado planteó además la necesidad de que la Policía tenga control interno y externo. "Hace poco tiempo una delegación del Colegio de Abogados fue a hablar con el Ministerio del Interior porque creíamos que El Guardián debería tener una auditoría externa. Aún no tuvimos respuesta. Pero así como ese tema creemos que en una Democracia no hay nada para ocultar de la policía. Si generamos la idea de oculto el ciudadano debe desconfiar", dijo.

Seguridad pública: sindicatos preocupados por la militarización de la Republicana.

Hubo una gestión del Pit-Cnt ante el rector Markarian