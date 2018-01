"Uber robó acá y ahora lo hace en Punta del Este"

Primero fue tallerista y luego taximetrista; hoy es un conocido empresario y ocupa la gerencia de la Gremial del Taxi. Es un apasionado por el trabajo, por su familia y prefiere a las personas “con memoria” que recuerdan quién les dio alguna vez “una mano”. Óscar Dourado tiene su despacho adornado con fotografías junto a Vázquez, Mujica y Martínez. No planea meterse en la política aunque ya recibió varias ofertas para hacerlo.

—¿Un taximetrista puede vivir solo de su empleo?

—La actividad del taxi está bastante comprometida y la sufren los trabajadores sin lugar a dudas y también la sufre el permisario. Nosotros tenemos 3.000 taxímetros en Montevideo, hoy tenemos aproximadamente 3.000 autos particulares haciendo la actividad del taxi desde las aplicaciones móviles; eso llevó a una pérdida real de trabajo y de salario del trabajador.

—¿Usted vive del taxi?

—No, yo tengo otras actividades pero sé lo que es el taxi porque tengo. También tengo varias actividades que no tienen nada que ver con el taxímetro. Fui tallerista desde siempre, me instalé en el taller de chapa y pintura desde el año 1992 y mi actividad siempre fue la reparación de automóviles.

—A principio de año un taximetrista fue asesinado por un adolescente de 14 años. ¿Qué solución debería encontrarse al problema?

—Como padre de familia primero y luego como trabajador, no comprendo cómo un niño de 14 años en vez de estar en su casa o preparándose para el futuro, está lejos de su casa con un arma y matando gente. Yo a los 14 años estaba en mi casa controlado por mi papá y mi mamá. Mis hijos son grandes, mi hijo mayor tiene 31 años otro 29 y mi nena tiene 27 y si me preguntan ahora en qué lugar está cada uno, yo te lo puedo contestar. Lamentablemente esto no es así para todos, eso genera que niños y jóvenes delincan porque no hay seguimiento de la crianza y de la costumbre. Me sorprende.

—¿Usa Uber?

—No, no uso porque nunca lo usé, lo he combatido de forma activa porque estoy convencido de que son usurpadores de la actividad. Uber o una aplicación de ese tipo es la informalidad de forma permanente, mucha gente no lo entiende. Hoy lo empiezan a comprender porque sigue creciendo en otras ramas. Hay un Uber para cada actividad, y el que crea que esto no lo afecta piense que hay un Uber que está pensando cómo quedarse con su trabajo y actividad en mejores condiciones de como lo está realizando.

—¿La gremial venció la pulseada a la tecnología?

—Esto no es tecnología, esto es quedarme con el trabajo de otro. Arrancó siendo informal, sin pedir permiso, sin autorización del Estado ni departamental ni nacional y usurpó el trabajo de otros, no está bien.

—¿Por qué tanta gente prefiere el servicio de Uber antes que trasladarse en taxi?

—Puede ser por la mampara, uno de los puntos y después también por la tarifa, hay momentos que la gente piensa que la tarifa de Uber es más barata, o de otra app y además por lo novedoso, la curiosidad de hacer algo distinto.

—¿No es debido al trato que ofrece un taximetrista?

—No, porque la mayoría de los que hoy trabajan con una aplicación eran empleados del taxímetro o dueños. La gente no cambió, es la misma; pero, bueno, es una realidad.

—¿Hay prejuicios sobre el taximetrista?

—No, yo no lo veo así. Nací y me crié en la familia del taxi. Me siento orgulloso de ser taximetrista y de ser hijo de Alberto Dourado, nunca me sentí discriminado o excluido.

—En Maldonado la Intendencia aún no reguló la app como sí lo hizo la de Montevideo. ¿Cómo interpreta esta situación?

—Yo creo que no es bueno regular la informalidad en ninguna actividad, el gremio del taxi de Maldonado es un gremio de esfuerzo y de trabajo que tiene escasos 45 días para realizar la tarea en temporada de verano. Estos días son esenciales porque se puede recaudar un poco más. No es justo que los mismos ladrones que nos robaron a nosotros acá, les roben el trabajo a los taximetristas en Punta del Este. No lo comparto. Nunca estuve de acuerdo con la regulación en Montevideo para nada. Si era necesario poner 100 taxis más, que pusieran. El camino que eligió el gobierno departamental fue regularlos, yo no lo compartí ni comparto porque no estoy de acuerdo con generar la informalidad y el desempleo en una actividad. Esto genera incertidumbre y la verdad es que no lo comparto. Pero esto lo digo por varias actividades como es la inmobiliaria, el servicio de turismo, las agencias de viaje, el transporte turístico y el remise, y van a seguir. En otras partes del mundo hay aplicaciones para todo.

—Veo que tiene fotografías colgadas en su despacho junto a José Mujica, con Daniel Martínez y Tabaré Vázquez. ¿Se considera un hombre de izquierda?

—Yo me considero un hombre de media, lo que está bien, está bien, sea de izquierda, derecha o de centro. A mí no me importa de qué color sea el gobierno, como decía un amigo: no me importa de qué color sea el gato, sino que agarre ratones y que las cosas salgan bien. Cuando hay una buena dirección la apoyo y no la critico por criticar. En el caso de Tabaré Vázquez, con quien me une una afinidad y lo aprecio muchísimo, me he sentido a gusto con él. Como hombre de decisiones en lo que tiene que ver con el gremio del taxi y como gobernante pero también como ciudadano, ha trabajado muchísimo.

—¿Lo decepcionó como la izquierda combatió a Uber?

—En mi ideología, sí. Yo creo que tendría que haber sido mucho más enérgico y no lo fue o creyeron ellos que era una buena idea regularlo pero yo no comparto la regulación, no comparto que otro venga y se quede con el trabajo de otro sin el derecho para hacerlo y que alguien pueda pasar por arriba de nadie porque no hace a las normas de convivencia de una sociedad. Evidentemente que estas decisiones a mí me afectaron muchísimo y afectaron mucho al gremio y a todos mis amigos que represento. La disconformidad con la forma es colectiva, porque nos afecta mucho.

—¿Cómo observa la gestión de Martínez al frente de la Intendencia?

—Martínez ha tenido una gestión moderadamente buena. Ha sabido equilibrar las inquietudes de ciudadanos con los problemas reales que le tocó enfrentar.

—¿Y en el transporte?

—No podemos medir la gestión solo por lo que a mí me afecta o a mi colectivo porque sí.

—Bueno, ¿y en limpieza?

—Lo que pasa que hay que medir los inconvenientes que ha tenido el hombre, porque si no, no somos justos. Hay contenedores sí y la idea fue brillante, pero si luego en fin de año te prenden fuego 180 contenedores y te los dan vuelta, eso no es culpa del intendente.

—¿Lo ve a Martínez como una figura de recambio en el Frente Amplio para una eventual campaña presidencial?

—Yo creo que no es el momento de hacer política sino de trabajar. Es una persona ecuánime y con una preparación adecuada como para llevar adelante esa responsabilidad pero yo que represento a un gremio no puedo hablar de un futuro candidato.

—Asistimos cada vez más a empresarios que emprenden en la política. Usted fue candidato a diputado por el Partido Colorado. ¿Volvería?

—No, porque ese tiempo ya fue, ya pasó. He tenido ofertas, en varias oportunidades, ya en la elección anterior y para esta que se avecina.

—¿Quién le pidió?

—No, no se puede decir.

—¿De qué partido?

—No tiene importancia.

—¿Por qué dejó de ser afín al Partido Colorado?

—Soy afín a los hombres. Yo si hay un dirigente mañana que me gusta y confío en él, yo le presto el voto. Se tiene que prestar en base a la confianza, a la amistad, y a esa persona y si no funciona se lo retirás. No soy un hombre que me embandere con un grupo político.

—¿Qué le falta al partido para volver a ser el que era antes?

—Lo que pasa es que está cambiando la política a nivel mundial. Está cambiando tanto que ya los medios de comunicación son distintos, se puede ganar una elección sin ir a un diario o tener el apoyo periodístico.

—A tres administraciones del FA, ¿cómo ve al gobierno que ha desarrollado la izquierda en Uruguay?

—Hay una realidad que tenemos que saber comprender. Cuando el primer gobierno del FA gobernó era una incógnita para la ciudadanía. Vimos un resultado positivo que lo vio la ciudadanía si no el FA no hubiera ganado nuevamente. La valoración de la gestión es colectiva. Y si en este último período los que les prestamos el voto decidimos otra cosa, cambiará el gobierno luego de las próximas elecciones.

Pretenden que se pague con tarjeta en febrero

—¿Costó mucho alcanzar el pago electrónico en los taxis?

—Da trabajo. A mí no me dio porque no lo hice yo, lo hicieron ingenieros.

—¿A partir de cuándo quedará disponible la opción?

—Lo van a poder pagar por intermedio de una app en el taxi como se usa con otras aplicaciones. Estamos haciendo firmar los contratos con todas las tarjetas de crédito que son más de diez y a todos los permisarios del taxi les haremos firmar diez contratos. Luego evacuaremos todas las consultas, por ejemplo, el arancel, es decir, cuánto se va a pagar (por el uso de los plásticos). Durante las negociaciones, logramos que el dinero se debite en las 48 horas. Es un trabajo que se llevó adelante con el Ministerio de Economía y con Antel, un trabajo que ha sido importante. Estamos próximos a tener el beneficio de tener un canal de cobro. Esperemos llegar a fin de mes con todos los contratos necesarios para operar ya firmados.

Gremial del taxi reclama remover las mamparas

—¿Se debe quitar o mantener la mampara en los automóviles con taxímetro?

—Nosotros hace tiempo que pedimos sacarla de forma opcional. Entendemos que se puso en forma obligatoria y entendemos que se debe sacar en forma opcional. La mampara fue colocada en 1994, en ese momento, teníamos 184 rapiñas por año. Hoy superan las 1.000, ha cambiado la actividad del delincuente y las muertes que tuvimos que lamentar. El que vino a robar y el que disparó no sabía si tenía plata o si no tenía. Seguramente lo hizo y no era un falso pasajero, era una persona que de forma loca empezó a disparar contra el taxímetro. Muchas veces el objeto no es el dinero sino lograr el auto, en ese caso la mampara no cumple su objetivo. La mampara es un obstáculo que tiene el taximetrista para trabajar pero más incomodidad le causa al pasajero. Se puso ese medio de control sin tener en cuenta la opinión de los pasajeros.