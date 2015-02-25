Turista australiano fue rapiñado a dos cuadras de la Jefatura de Policía

Un hombre australiano que se encuentra de visita en Montevideo denunció que en la tarde de este martes fue asaltado mientras caminaba por Héctor Gutiérrez Ruiz y San José. Sobre la misma hora también fueron rapiñados una mujer y un taximetrista, y más tarde un ómnibus en el Cerro.

El turista es de nacionalidad australiana y este martes sobre las 18:30 horas caminaba por el Centro de Montevideo, sobre las calles Héctor Gutiérrez Ruiz y San José, a dos cuadras de la Jefatura de Policía y media cuadra de la Comisaría de la Mujer.

Momentos más tarde el hombre se presentó en la Comisaría 2ª para denunciar el robo de su bolso.

Según el relato de la víctima un joven se le acercó y le arrebató el bolso, antes de salir corriendo. Más adelante el delincuente tiró lo tiró y se quedó solo con el dinero.

A la misma hora rapiñaron a una mujer y a un taximetrista.

A la misma hora, pero en Comercio y Lombardini, en la Unión, una mujer caminaba sola y fue sorprendida por un hombre que le quitó la cartera y la tiró al piso.

La mujer quedó lastimada en las rodillas y las manos.

Momentos más tarde, sobre las 19 horas, un taximetrista fue víctima de una rapiña. El trabajador llevó a dos jóvenes hasta Torricelli y Abel Chifflet, en Las Acacias, y al llegar uno de ellos sacó un arma y lo amenazó, pidiendo que le entregue el dinero.

Los delincuentes se llevaron dinero y varios efectos personales del conductor.

Un conductor de ómnibus fue asaltado en el Cerro.

En la madrugada de este miércoles, sobre las 2:30 horas, el conductor de un ómnibus con destino Cibil y Carlos María Ramirez, se detuvo en una parada en la que subió un joven.

El pasajero preguntó si llegaba al Cerro, pero inmediatamente sacó un cuchillo de su mochila y le exigió el dinero al conductor del ómnibus.

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