Tres hombres con rifles rapiñaron un local en Punta Carretas

En ese momento no había clientes y los delincuentes redujeron a los empleados del comercio, que sin resistencia entregaron el dinero de la recaudación. Lo sucedido quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y la Policía busca a los rapiñeros.

Pasadas las 20 horas de este viernes los empleados de un comercio ubicado en las intersecciones de Parque Roque y José Vázquez Ledesma, en la zona de Punta Carretas, fueron sorprendidos por tres hombres que llegaron al lugar con armas tipo rifles, según contaron los trabajadores a la Policía.

Los delincuentes redujeron a los presentes y se llevaron la recaudación y varios efectos personales. Luego escaparon a pie hacia la rambla.

En ese momento no había clientes en el local y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad que poseen.

El dueño llegó momentos después de ocurrida la rapiña y ya envió la filmación a la comisaría para que se continúe con las investigaciones.

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