Tres heridos de bala en la madrugada

Tres personas fueron baleadas en las últimas horas, en episodios que diversas reparticiones investigan.

Uno de los hechos ocurrió en Capital Tula y Pedro de Mendoza. Un joven de 21 años caminaba por dicha intersección cuando sintió que le pegaban en la cabeza y comenzó a sangrar.

Al observar a su alrededor, vio que cuatro individuos se alejaban del lugar, con un arma de fuego en la mano. Fue ahí cuando se percató que había sido baleado.

Fue llevado a un centro asistencial y se le diagnosticó herida de arma de fuego en la cabeza. Consultado por la Policía afirmó que desconocía la identidad de los agresores y el motivo por el que había sido atacado.

Pocas horas más tarde se dio un segundo hecho de similares características. Un joven de 19 años caminaba por Camino Capitán Coralio Lacosta, en la zona de Manga, cuando dos individuos lo interceptaron y le dispararon en la pierna izquierda.

Si bien el herido manifestó a la Policía que no conocía a quienes le dispararon, afirmó que prefería no realizar la denuncia por el hecho.

"Alcahuete".

El caso más anecdótico se dio en la madrugada, cuando un indigente fue encontrado por la Policía tirado en la calle, con una herida de bala en la espalda.

El hombre, que después se supo tiene 35 años, se quejaba de dolor cuando fue hallado por un móvil, pero se negaba a contar lo que había pasado.

No obstante, los uniformados intentaron convencer al hombre para que hablara y contara que le había sucedido. Al ver que continuaba en la negativa, le comunicaron que debían trasladarlo a un centro de salud, a lo que también se negó en primera instancia, informaron desde la Jefatura de Policía.

Tras una larga charla, los efectivos lograron convencer al herido de trasladarlo hacia el hospital. "Esta bien", dijo el hombre, "pero que quede claro que yo no soy ningún alcahuete de la Policía", indicó, para el asombro de los efectivos que lo atendían.

Claramente, el hombre no quiso prestar declaraciones, aunque igualmente los efectivos de la Zona 3 investigarán el hecho intentando determinar quién fue el autor del disparo.

La Policía tiene varias líneas de investigación.

Dos de los baleados no quisieron hacer las denuncias