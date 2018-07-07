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El País Información

Taxis paran todo el día en protesta por compañero herido

07/07/2018, 10:37
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Los taxis de la radio de Patronal retomaron la "Cero Ficha". Foto: Archivo El País
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Archivo El Pais

inseguridad

Un taxista fue herido de bala durante una rapiña.

Los taxis de la radio de Patronal retomaron la "Cero Ficha". Foto: Archivo El País

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) resolvió iniciar a partir de las 3 de la madrugada de este sábado un paro de 24 horas en protesta por la agresión a un compañero mientras trabajaba.

Un conductor fue herido de bala durante una rapiña ocurrida sobre las 10 de la noche del viernes y debió ser intervenido.

Esta tarde se reunirá la Mesa Sindical para evaluar los pasos a seguir. El hecho se suma a otro caso de agresión que ocurrió días atrás. Los taximetristas critican a la patronal y a la Intendencia por la falta de la aplicación de medidas de seguridad. 

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