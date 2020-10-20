Yo Estudio y Trabajo 2020: se abren las inscripciones y esto es lo que tenés que saber

PROGRAMA PARA JÓVENES

Tiene como objetivo brindar una primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de entre 16 y 20 años que no cuenten con experiencia laboral formal previa.

A partir de este miércoles 21 de octubre y hasta el último día del mes inclusive, se recibirán las inscripciones para el programa "Yo Estudio y Trabajo". El sorteo se realizará el 4 de noviembre y entre el 17 y el 20 de ese mes los favorecidos podrán presentar la documentación correspondiente.

El formulario de inscripción estará disponible en la web: www.inscripcion.com.uy.



¿Qué es?

"Yo Estudio y Trabajo" es un programa que se creó en 2012 y se realizó desde entonces en forma ininterrumpida. La iniciativa abarcó al Ministerio de Trabajo (MTSS), Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) y Administración Nacional de Educación Pública (Anep).

El programa actualmente es coordinado por la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) del MTSS.

Según se detalla en la página del ministerio, "el objetivo es ofrecer una primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de entre 16 y 20

años, que no cuenten con experiencia laboral formal previa, y que les permita desempeñarse en el mercado de trabajo y asegurar la continuidad en el estudio, y desarrollar competencias transversales (compromiso, trabajo en equipo y adaptación al cambio/flexibilidad)".

Requisitos

Pueden inscribirse para participar del sorteo los jóvenes de entre 16 y 20 años que se encuentran estudiando y no cuentan con experiencia laboral formal o la misma es menor a 90 días corridos.

Los interesados deberán estar inscriptos en un curso que vaya a comenzar o que ya esté cursando. Puede ser educación formal (liceo, UTU, Universidad, etc.) o no formal. Los cursos de educación no formal deben de tener una carga horaria mínima de 240 horas en total y pertenecer a instituciones registradas y/o habilitadas por MEC, ANEP, MTSS o Inefop. Además, deben presentar el certificado original (no fotocopia) emitido por el centro educativo en donde se encuentra estudiando.

También deberá residir o estudiar en la localidad donde se inscribe.

Asimismo, deberá enviar a yoestudioytrabajo@mtss.gub.uy constancia de inscripción en el centro educativo correspondiente al año 2021, en el período del 15 al 25 de febrero de 2021. La no presentación de dicha constancia es causal de baja.

Además, tendrán que presentar cédula de identidad vigente y fotocopia (quienes sean migrantes también deberán presentar la misma). Los y las jóvenes mayores de 18 años deberán llevar la Credencial Cívica.

Las personas en situación de discapacidad que vayan a ingresar por la cuota de discapacidad, se deberán presentar a su vez, en el registro de la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad.

Es requisito asistir a todas las instancias de orientación educativo-laboral del Programa. Las mismas se dictarán entre noviembre y enero.

Sorteo

"Todas las personas inscriptas participarán de un sorteo, que como resultante tendrá una lista ordenada de cada persona. Respetando el orden de dicha lista, se adjudicarán los lugares en función de los puestos ofrecidos por las empresas según localidad y departamento. Se realizarán tantos sorteos como localidades en donde se ofrezcan puestos", informó el MTSS.

El sorteo se realizará el 4 de noviembre. La lista resultante del sorteo se publicará al día siguiente en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Recepción de documentación

Las personas favorecidas por el sorteo deberán presentar personalmente la documentación correspondiente al ingreso al Programa. Los menores de 18 años, deberán tramitar posteriormente el Carné Laboral del Adolescente que expide INAU.

La documentación requerida se presentará en:

- En Montevideo en MTSS, Juncal 1511, 1er. piso, Salón de Actos Enrique Erro. En Montevideo la documentación deberá presentarse del 17 al 20 de noviembre entre las 9:30 y las 15 horas.

- En el resto del país se recepcionará en los Centros Técnicos de Empleo, desde donde se convocará a los/as jóvenes sorteados/as de ese departamento. El listado de los Centros se encuentra disponible en la web del MTSS.



Contrato y retribución

Los contratos tendrán una duración máxima de 12 meses con una carga horaria semanal de entre 20 y 30 horas, según la empresa.

"La carga horaria deberá desarrollarse de forma corrida en el horario habitual de la empresa que, en líneas generales, es de 9 a 17 horas (hay excepciones, principalmente en algunas sedes del interior del país). No se podrán realizar menos de 20 horas ni más de 30 horas semanales, no admitiéndose la realización de horas extras bajo ningún concepto", detalló el MTSS.

Las contrataciones pueden variar entre 9 y 12 meses dependiendo del momento de ingreso al Programa, no admitiéndose extensiones pasados los 12 meses.

La retribución, regulada según la Ley Nº 18.719, establece que por 30 horas semanales la retribución mensual será de 4 BPC (actualmente una BPC equivale a $ 4.519).

En caso de trabajar 20 horas semanales, la retribución será proporcional a esta carga horaria. Las mujeres embarazadas o con hijos a cargo menores de 4 años percibirán por 30 horas semanales la retribución mensual de 6 BPC.