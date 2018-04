Vandalizaron iglesia con bombas y pintura; evalúan realizar una denuncia judicial

La Iglesia Católica realizó una denuncia ante la Policía y evalúa realizar otra ante la Justicia luego de que vandalizaran por segunda vez una iglesia con pintura y con bombas incendiarias, informó el cardenal Daniel Sturla a radio Monte Carlo.



El ataque ocurrió en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la calle Tapes. "Es una pena, es la segunda vez que pasa y nos aflige mucho", indicó Sturla.

LAMENTABLE.... por 2da vez en el año. Ahora.. la bomba no sólo de tinta. También de fuego. GRACIAS a todos los que se solidarizaron en el repudio a esta actitud vandalista en la parroquia de Tapes. Sigamos unidos en contra de TODO tipo de violencia 🙏🏽💪🏻 pic.twitter.com/wcHeT2Vc0N — Juan A (Gordo) Verde (@gordo_verde) 23 de abril de 2018

"En la Iglesia de Cordón también arrojaron de esas (bombas) que se prenden fuego, con combustible, pero cuando las tiraron no funcionaron entonces solo quedó el tema de la pintura. Pero acá sí funcionaron y por lo tanto hubo fuego", explicó.



El cardenal indicó que esta tarde se determinará se si realiza la denuncia judicial ya que hasta el momento "no hemos tenido tiempo" para analizar si se efectúa o no.