Un adiós a Guillermo Pérez Rossell

La historia del periodismo uruguayo se ha quedado sin uno de sus más leales cronistas, con la muerte de Guillermo Pérez Rossell.

Guillermo ingresó muy joven a El País y cumplió todas las funciones imaginables en las viejas redacciones durante más de 50 años.

En sus inicios trabajó con los corresponsales del interior, después fue jefe de Información, y llegó a ser Secretario de Redacción durante muchísimos años. Pero también fue un periodista de avanzada, ya que fue el primer encargado de lo que entonces parecía una utopía futurista, El País Digital. Allí cumplió un rol clave para imponer la histórica marca del diario, en el entonces nuevo mundo de internet.

Ya jubilado, siguió cultivando el periodismo, con una serie de notas de gran impacto sobre viajes y destinos exóticos, que terminó cristalizando en un libro “El inexplicable ser humano y sus paisajes”.

Desde la redacción actual de El País, un saludo a uno de sus históricos puntales.