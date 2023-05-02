Un 40% de aspirantes a la Armada Nacional no supera las pruebas

Por Raúl Santopietro

Dos de cada cinco personas que solicitaron ingresar a la Armada Nacional durante el año 2022 no cumplieron con los requisitos básicos para que ser considerados admisibles, de acuerdo a datos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa a los que accedió El País.

Cada año las Fuerzas Armadas aceptan solicitudes para aquellas personas que deseen ingresar tanto al Ejército, a la Armada como a la Fuerza Aérea. Aunque los cupos disponibles varían y no todos los que cumplen con los requisitos pueden ser incorporados.

Sin embargo, en el caso de la Armada el año pasado se registró un alto porcentaje de postulaciones que no alcanzaban los mínimos exigidos por el Ministerio de Defensa Nacional. Cerca del 40% de las 1.335 solicitudes que se presentaron en 2022 fue rechazado por ser mayores de la edad límite, por no superar el test psicolaboral, por tener antecedentes judiciales negativos o por reprobar la evaluación médica.

Al analizar por cada uno de estos factores, la mayor parte de las 516 solicitudes que no cumplieron con los requisitos reprobaron la prueba psicolaboral -341-, seguido por quienes fallaron en la evaluación médica -163.

Hubo otras nueve que debieron ser rechazadas por no estar dentro del rango etario que establece la normativa. La ley 19.808 delimita la edad para poder ingresar a la Armada Nacional colocando como tope los 30 años. En el caso de las nueve solicitudes, todas correspondían a personas mayores.

Y a su vez las restantes tres fueron descartadas porque sus postulantes contaban con antecedentes judiciales negativos.

Estos datos se registran desde noviembre de 2020, cuando entró en vigencia una modificación legal impulsada por el Poder Ejecutivo que colocó en manos del Ministerio de Defensa el control y registro de los nuevos ingresos al escalafón K a las Fuerzas Armadas.

A partir de su aprobación en octubre de ese año, todas las unidades ejecutoras deben remitir el formulario de inscripción de los interesados a la Dirección de Recursos Humanos del ministerio, quien debe chequear el cumplimiento de los requisitos legales.

Estas exigencias están establecidas en la ley 19.775 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) que en su artículo 54 enumera los nueve items con los que deberán contar los postulantes.

Quienes pretendan ingresar a las Fuerzas Armadas deben ser ciudadanos legales o nacionales al menos con tres años de ejercicio, tener credencial cívica y constancia de voto, presentar el certificado de antecedentes judiciales, certificar la aptitud psicofísica y presentar el juramento a la bandera. Además, quien se postule no puede haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas ni destituido de la función pública y tendrá que haber aprobado la educación media básica, aunque existe la posibilidad de que ingrese y complete luego sus estudios.

el dato Hubo 16.780 solicitudes a las FF.AA. desde 2020 Desde noviembre de 2020, de acuerdo a los datos de Defensa, hubo 16.780 personas que solicitaron ingresar a las Fuerzas Armadas. La gran mayoría de ellas corresponden al Ejército, donde hubo 12.909 pedidos. Luego, continuaron las solicitudes para formar parte de la Armada Nacional, siendo 3.157 desde noviembre de 2020 a la fecha. Por último, hubo otras 714 solicitudes que se presentaron para ingresar a la Fuerza Aérea. Por su parte, si se contempla quienes pretendieron ingresar a otras dependencias del ministerio, como por ejemplo Servicios Sociales o Marineros de Playa, el total asciende a 20.216.

Escuela naval

También hubo otras 80 personas que durante el año pasado solicitaron formar parte de la Escuela Naval para realizar la carrera de oficial. Entre ellos, 57 son varones y 23 mujeres y sus edades abarcan desde los 17 a los 25 años.

Allí se puede realizar los estudios de Bachillerato Naval, la licenciatura en Sistemas Navales que valida la formación para un oficial de la Armada Nacional y la licenciatura en Sistemas Náuticos que completa los estudios de un oficial de la Marina Mercante.

Entre los 80 postulantes que se inscribieron en 2022, 41 fueron rechazados mientras que los restantes 39 aprobados, de acuerdo a los datos del ministerio.

Los motivos por los que se descartaron la mayor parte de las solicitudes abarcan desde quienes no acudieron a las instancias de evaluación como a quienes no alcanzaron los mínimos necesarios.

Por ejemplo, hubo 16 jóvenes que debieron ser rechazados porque no superaron la prueba de Matemáticas. Otros seis quedaron descartados ya que no aprobaron la evaluación psicofísica. Cinco por no pasar la evaluación médica. Y una única postulación quedó eliminada por no alcanzar el mínimo necesario en la prueba de historia. Otros 13 rechazados no se presentaron a las evaluaciones.