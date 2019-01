Turismo: operadores anticipan días peores

El cierre de la primera quincena de enero confirma algunos temores que tenía el gobierno en la antesala del verano. Las proyecciones del Ministerio de Turismo indican que en la actual temporada hay 16% menos de visitantes en general y 30% menos argentinos. La incidencia es similar en el gasto, que se calcula cayó 30%. Ahora, públicos y privados miran hacia adelante con incertidumbre

Consultado por El País, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, Javier Sena, dijo que para lo que queda de enero han recibido consultas pero "pocas concreciones". Y que para febrero la situación también es poco alentadora.

Indicó que en los primeros días de enero se registró un 35% menos de alquileres. "Estimamos también que el número de visitantes se redujo entre 15% y 20%", expresó.

Sena ha estado en contacto con las cámaras inmobiliarias de Rocha y Canelones, departamentos en los que —dijo—, la situación es "igual o peor".

Desde la Corporación Gastronómica de Maldonado, que agrupa a los 84 mejores restaurantes del departamento, se asegura que la primera quincena fue similar al mismo período del año anterior. Pero dicen que el tiempo no está acompañando y que esto puede afectar la temporada. "Tenemos que ver cómo se presenta el resto de enero y febrero. Tenemos al clima en contra. Como viene la mano, capaz que no nos da la cosecha de esta primera parte del verano para aguantar al resto del año", dijo a El País Gastón Figún, titular de la entidad.

Un panorama similar pintaron desde la patronal de taxis de Maldonado. "La actividad ahora cayó bastante porque se registró una considerable retirada de los turistas", dijo Víctor Perera, del Centro Patronal de Taxis de Maldonado (Cepatama).

Por el puente.

El director nacional de Aduanas, Enrique Canon, estuvo ayer en la cabecera del puente San Martín, con el propósito de supervisar el recambio turístico de quincena. Lo hizo acompañado del jefe de la Circunscripción del Río Uruguay, José Luis Elizondo, del prefecto de Fray Bentos, Carlos Vidal, y del administrador local de Aduana, Manuel San Martín.

"El objetivo es un operativo conjunto interinstitucional de aquellos organismos que están en frontera para recibir a los turistas, darles la bienvenida y entregarles un pequeño obsequio de una bolsa para residuos del auto. Además, los orientamos con un pequeño volante que les permite acceder al software waze para saber cómo están los pasos de frontera en materia de tráfico", informó Canon, que se ocupó personalmente de distribuir los volantes y de hablar con los turistas que llegaban al país. Waze es una aplicación social de tránsito en tiempo real y de navegación asistida por GPS.

Canon dijo que no poseía cifras sobre el movimiento de turistas, pero que le habían comentado que pasan en promedio 1.800 autos por día, "lo que no es poca cosa".

Pero en momentos en que el jerarca se encontraba en la frontera de Fray Bentos, el movimiento vehicular fue bastante inferior a lo previsto para este tipo de fechas. Funcionaros de experiencia indicaron a El País que el descenso ronda el 30% en relación al año anterior, en el que se batió un récord de visitantes al país.

Para esta temporada, Prefectura reforzó el personal en la frontera, Migración implementó más carriles de acceso y Aduana decidió ser flexible en los controles para no entorpecer el tránsito.

El director nacional de Aduanas anunció que tiene previsto incorporar 52 nuevos funcionarios en dependencias de todo el país. "Se están haciendo los trámites en la oficina del servicio civil y todo lo que corresponde para hacer próximamente un llamado", indicó.

Cifras que confirman las previsiones.

30% menos de argentinos



Las proyecciones del Ministerio de Turismo indican que en la actual temporada de verano hay 16% menos de visitantes en general y 30% menos argentinos. En Punta del Este, el descenso del número de argentinos (que llegaron masivamente un par de días antes del fin de año) se hizo notorio a partir del 7 de enero.



Caída de US$ 300 millones



El presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, estimó ayer que la caída en divisas "va a pasar los US$ 300 millones". "Habíamos previsto que este verano íbamos a caer entre un 30% y un 35% en relación al año anterior", dijo. También consideró "preocupante" el hecho de que la caída se dé en el período de mayor actividad.



Balance del año 2018



Las autoridades del Ministerio de Turismo informaron ayer en conferencia de prensa que el ingreso de divisas a lo largo del año pasado fue de US$ 2.154.770.925, lo que se traduce en un 7.7 % menos respecto 2017. En relación a la balanza turística, se informó que ésta tuvo un saldo positivo de US$ 1.108 millones.



35% menos alquileres



Javier Sena, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, dijo ayer a El País que en los primeros días de enero los alquileres cayeron 35% en relación al mismo período de la temporada anterior. Para la segunda quincena de enero y para febrero, la situación no es muy alentadora, señaló el empresario.