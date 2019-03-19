Transportistas enfrentados a la IMM por Uber

MONTEVIDEO

Unott rechaza la reapertura del registro de conductores.

Bajo la consigna “No a la uberización de la economía”, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) manifestó su rechazo a la reapertura del registro de autos para aplicaciones, planteada por parte de la Intendencia de Montevideo.

“Siguiendo la línea y apoyando las reivindicaciones de los compañeros del Taxi nucleados en el Suatt, manifestamos que dicha reapertura implica indefectiblemente una mayor flexibilización laboral así como también mayores pérdidas de puestos de trabajo en el sector del taxímetro y deja librado a la Ley del mercado la regulación del transporte oneroso de pasajeros”, señaló la gremial a través de un comunicado.

Como diera cuenta El País en su edición del sábado, el 31 de marzo vence la clausura del registro de aplicaciones de transporte que, desde el 1° de mayo del año pasado, impide que puedan inscribirse nuevos permisarios para trabajar en plataformas como Uber. El cierre del registro fue dispuesto por la Intendencia para estudiar el mercado y elaborar un informe, que fue presentado en días pasados por la comuna a la Junta Departamental de Montevideo.

Del mismo se desprende que el registro será abierto nuevamente, un dato nada mejor tomando en cuenta que, según informaron fuentes de la empresa Uber a El País, hay 8.500 choferes interesados en ingresar al sistema.

El cierre del registro hizo que la “tarifa dinámica” de Uber se dispare más de lo previsto, por lo que un mayor de vehículos prestando el servicio podría ayudar a mitigarla. En este sentido, y frente a las reiteradas críticas de los usuarios por la “tarifa dinámica”, la Intendencia anticipa en el documento que no intervendrá regulando los precios de la compañía, por entender que se trata de un acuerdo “entre privados”.