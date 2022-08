Trabajadores municipales reciben llaves a 35 viviendas por programa del Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la presencia del Intendente de Río Negro, Omar Lafluf, y las principales autoridades del PIT-CNT, del Programa de Vivienda Sindical y del Instituto Técnico CET-PVS, este domingo en Fray Bentos se realizó el sorteo de las 35 llaves de la Cooperativa Coviemu FB PVS.

Se trata de una cooperativa de trabajadores municipales que construyeron su vivienda mediante el Programa de Vivienda Sindical con préstamo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y que fueron edificadas con el sistema no tradicional M2 (Emmedue). Cuenta con 13 viviendas de dos dormitorios, 17 de tres dormitorios y cinco de cuatro dormitorios.



El Intendente de Río Negro dijo luego del sorteo: “El Ministerio de Vivienda es el que pone el crédito; la Intendencia compró 16 hectáreas de terreno y ahora acabamos de adquirir 5.000 mil metros cuadrados más. Es una alegría por la conjunción de esfuerzos”. Y afirmó: “La vivienda es fundamental; no hay manera de formar una sociedad si no tenés una vivienda”.

Por su parte, Eduardo Tropiano, presidente de la Federación del Programa de Vivienda Sindical, enfatizó que este sistema permite llegar a todos los trabajadores: “Desde las trabajadoras domésticas, a los trabajadores rurales hasta los trabajadores de la industria”.



El Programa de Vivienda Sindical tiene previsto cerrar el año con 2.000 viviendas construidas. Además de estas 35 viviendas que se sortearon este domingo, se entregarán en las próximas semanas 22 viviendas de la cooperativa Covisin XII y se prevé sortear las llaves de la cooperativa Covitut.

Historia

La cooperativa está integrada por 35 familias municipales de la comuna de Río Negro. Su historia comenzó en 2012, pero fue fundada el 26 de mayo 2014; a los pocos meses, el 18 de octubre de 2014, se realizó la firma de contrato con CET-PVS y el 7 de mayo 2015 estuvo listo el boleto de reserva del terreno con la Intendencia de Río Negro. Al año siguiente, el 31 agosto de 2016, se aprobó el primer Certificado de Regularidad presentado en el Ministerio de Vivienda.

“El 29 diciembre (de 2016) logramos la aprobación de anteproyecto de obra y dos años después, en diciembre 2018, se otorgó el préstamo. Ya era el tercer sorteo al que nos presentábamos”, recordó emocionada Emma Milessi, secretaria de la cooperativa.



“Llegamos así a marzo 2019 donde recibimos la aprobación de Proyecto de Obra en ANV y ese mismo año, por diciembre, el otorgamiento del préstamo y escrituración del terreno y su hipoteca. En mayo del 2020, quedaron conformadas las comisiones internas y en julio 2020 se firmó el Acta de Inicio de Obra”, agregó.

Este mes se cumplieron 25 meses de obra y se llegó al 96% de la obra proyectada, fijando la fecha del sorteo para el domingo 28, “donde la alegría y la emoción se respiró en el aire”, concluyó la cooperativista.