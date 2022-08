El liceo de Delta del Tigre que fue noticia por balacera ahora es viral por festejo de 15​

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mayte cumplió 15 años y tuvo un festejo especial. La adolescente concurre al Liceo Delta El Tigre, ubicado en Ciudad del Plata (San José), que se ha hecho conocido en los últimos meses por las balaceras y la suspensión de clases, pero que ahora pasó a ser viral en redes sociales por una celebración: un cumpleaños con torta, vals y 15 primaveras.

La ceremonia no es la primera que se hace, pero sí es la primera de la que hay un registro público. El equipo de Dirección del centro educativo tiene como política la celebración de todos los cumpleaños de 15 de los alumnos (no solo de las mujeres, como suele ser costumbre) y con ello buscan "fomentar actividades que vayan más allá del aula". No todos los alumnos permiten publicar los videos, pero Mayte sí lo quiso y la repercusión que tuvo en la página de Facebook del liceo, según contó a El País Jonathan Balbi, subdirector del liceo, fue grande y positiva.

"Esta actividad no sumó para una materia, pero le quedó para la vida y como aprendizaje para los demás de que el liceo no es solo un lugar para venir a estudiar, sino también para adquirir valores que quizá no los encuentran afuera", dijo Balbi, y acotó: "Amamos este lugar, es muy emocionante estar acá".



Los cumpleaños se hacen en un recreo, de sorpresa para el protagonista. "Salen todos los gurises, hacemos el cortejo con la canción 15 primaveras y luego se baila el vals", contó el subdirector. Y ese día, en la fiesta de Mayte, además de sus compañeros y el personal del liceo, estuvo parte de su familia para acompañarla. Ellos no tenían los medios económicos para celebrarle el cumpleaños y "esta fue la fiesta que tuvo", señaló el subdirector.

"Este es un liceo de contexto crítico, que es el centro de referencia para los gurises. Es como su segunda casa o la primera para muchos", dijo Balbi, y explicó que el equipo docente busca que los alumnos sientan que allí encuentran más que solo un abordaje pedagógico.



El docente recalcó que "más allá de los tiros, en Delta El Tigre se logran cosas a partir de los gurises, que son los que generan estas instancias junto a los docentes". "Y el video enseguida se hizo viral, nunca lo pensamos", confesó.



Los cumpleaños que festejan actualmente son los de 15 porque son los últimos de los alumnos que concurren al liceo, ya que es de Ciclo Básico. "Lo tomamos como cierre de una etapa", indicó Balbi.

Avances en seguridad



En el mes de mayo se conoció el caso de una balacera ocurrida en las afueras del liceo y que alcanzó a uno de los salones de clase. Según denunciaron padres de alumnos, ese no fue un hecho aislado y los disparos se escuchan con frecuencia en la zona, a causa de la pelea de dos bandas de delincuentes que se disputan el territorio.



Los docentes, por esos días, se declararon en asamblea permanente y hubo varios días sin clase. Las autoridades del Ministerio del Interior y de Secundaria recibieron a representantes del liceo para buscar soluciones.

A raíz de esta situación, en materia de seguridad, dijo Balbi, lograron tener un servicio 222 en la puerta y un móvil policial en cada entrada y salida de turno. Además, se realizan distintos talleres sobre temas de seguridad con personal del Ministerio del Interior.



Por otra parte, en acuerdo con las autoridades educativas, obtuvieron que se sumara un nuevo cargo de adscripto y ahora se espera la realización de un llamado para la conformación de un equipo multidisciplinario, que integrará a psicólogo, educador social y trabajador social en el liceo.