Salto procura contener contagios de coronavirus

Las autoridades intentan bajar estado de pánico en Salto, luego de confirmarse dos casos de Covid-19 en dos mujeres, madre e hija, que viajaron desde Italia a Uruguay portando el virus. Recomiendan que visitantes dejen el departamento lo antes posible, dado que la situación puede agravarse con la aparición de nuevos casos.

Quienes transitaban por ruta 3 ayer pudieron observar un movimiento significativo de vehículos dirigiéndose fundamentalmente hacia el sur y poco movimiento en sentido contrario.

A media mañana de ayer sábado, la dirección departamental de Salud, emitió un comunicado en el que advertía que ante la situación epidemiológica que se vive, las personas que no eran oriundas de Salto, debían dejar la ciudad rápidamente o por el contrario debían permanecer 14 días sin poder salir, pero se dio marcha atrás.

“Fue una medida apresurada que fue rápidamente revisada en conjunto con las autoridades nacionales” reconoció poco después, Rosa Blanco, responsable sanitaria del departamento, quien aseguró a El País que la situación “está más delimitada en relación a los casos positivos”.

A todo esto en las primeras horas de la tarde, Alejandro Noboa, intendente y presidente del Comité de Emergencia, confirmó a El País, que sobre las 15 horas fueron cerrados los complejos termales de Daymán y Arapey y “se recomendó a los visitantes de otros departamentos que se retiren hacia sus lugares de origen”.

“La situación puede cambiar de un momento a otro y no se descartan medidas de otra índole” afirmó. “Por lo pronto, suspendimos inmediatamente las reuniones públicas y privadas de toda índole, exhortamos al cierre de clases en todos los subsistemas educativos y suspendimos la feria dominical” expresó el jefe comunal. Ayer, en medio de este contexto de medidas, el “bagashopping” seguía funcionando, por lo que las autoridades pensaban tomar cartas en el asunto, para dispersar al público.

Mujer con tapaboca en Salto tras casos de coronavirus. Foto: Daniel Rojas.

Además, se dispuso la distribución de alcohol en gel en todas las dependencias públicas y en los ómnibus del servicio de transporte de pasajeros. No descartan colocar un contenedor sanitario en el paso fronterizo, por donde se registra el tránsito vecinal hacia Concordia, en la provincia de Entre Ríos.

Afectados

La Directora de Salud, indicó qué se está monitoreando a toda la familia de las afectadas por el coronavirus y otras personas con las que tomaron contacto. Las dos mujeres llegaron a Salto el 8 de marzo y 48 horas después iniciaron el aislamiento.



“Las dos pacientes están aisladas en una casa que no comparten con nadie más y la situación sanitaria de las dos es muy buena. Una sin síntomas y la otra con síntomas leves por lo que cursaron la enfermedad en forma totalmente benigna y probablemente no tengan complicaciones” expresó Blanco. El seguimiento es a diario en forma telefónica.



El grupo de trabajo de epidemiología apuntó rápidamente al entorno familiar. “Ninguna de las dos concurría a centros educativos, pero tienen familia numerosa y algunos de sus pacientes están con sintomatología, pero hay que precisar si eso se dio en forma previa o posterior a la llegada de las pacientes a Uruguay” precisó.

Compras en supermercados de Salto tras casos de coronavirus. Foto: Daniel Rojas.

La familia es integrada por varios menores y adolescentes “que pueden ser casos sospechosos, pero aún no hemos podido determinarlo” y aseguró que hasta el momento “no hay niños afectados al menos en esta primera etapa”.



También se estaba contactando a los pasajeros del ómnibus que viajaron junto a las dos afectadas. Se trató un de turno directo de 7 horas entre Montevideo y Salto.



La jerarca explicó que el protocolo determina que la asistencia es domiciliaria, si quienes están en cuarentena no tienen síntomas graves como fiebre alta y dificultad respiratoria. El Comité de Emergencia está prácticamente en sesión permanente y cuando se constata un caso sospechoso, un medico concurre a domicilio para tomar muestras.

Escasez

Barbijos, alcohol en gel y vitamina C se agotaron rápidamente en la capital departamental. Luego otros artículos de higiene y cuando los mensajes de Whatsapp comenzaron a viralizarse sobre la existencia de otros casos no confirmados, la gente empezó a cargar sus carros de supermercado con agua, alimentos y otros artículos de limpieza, como preparándose para no salir de sus casas por varios días.



Las calles, por momento desoladas, son un claro reflejo de las recomendaciones sanitarias de evitar circular en la vía publica sin necesidad de hacerlo. Farmacias y supermercados son los sitios donde se aprecia público y también cierto descontento.



“Quienes en forma egoísta lo han acaparado todo, nos han dejado a la mayoría sin nada. Ni siquiera encontramos jabón antibacterial. Quienes compraron más de lo que debía sin pensar en sus semejantes seguramente estarán muy limpios, pero no del todo protegidos porque no se dan cuenta que esto se previene entre todos” se quejó Agustina, una madre sumamente preocupada por lo que está ocurriendo.



“La gente está desesperada. Vas a buscar alcohol en gel y no hay, alcohol solo tampoco y pedís jabón, tampoco hay. Han vaciado todo” lamentó Carolina, otra usuaria.



En una de las farmacias de la ciudad, el alcohol se había agotado un día antes de la confirmación oficial de los dos casos de coronavirus, sobre todo por el pánico generado a través de todo tipo de mensajes de Whatsapp que se viralizaron rápidamente. La gente corrió a los comercios e incluso agotó el stock de las estaciones de servicio en varias ciudades del litoral.

Calles de Salto tras casos de Coronavirus. Foto: Daniel Rojas.

“Esto ha sido impresionante. El jueves nos quedamos sin alcohol en gel, un día antes de que se conocieran los casos. Se terminaron tapabocas y vitaminas, por lo que estamos esperando la reposición, aunque es algo que no podemos asegurar cuanto pude demorar. Lo que hacemos es ponerlos en listas de espera y tomarles el teléfono” afirmó el empleado.



“Hay personas que vinieron incluso la semana pasada y compraron por cantidad y ahora hay gente que viene y no encuentra nada. Eso no está bueno porque se llevaron todo, mas de lo que necesitaban” explicó la cajera que atiende con guantes profilácticos para evitar el contagio del virus a través del dinero.



Miles de personas optaron por refugiarse en sus casas, en un intento por minimizar los riesgos de contagio.

ADEMÁS Analizan poner carpa sanitara en el puente Autoridades del Área de Control Integrado (ACI) del paso fronterizo entre Fray Bentos y Gualeguaychú, consideran en conjunto con las autoridades sanitarias de la zona, instalar una carpa sanitaria entre el peaje de CARU y el destacamento de Prefectura.



El lunes a las 10 de la mañana, los jefes de ambas márgenes de Aduana, Migraciones, Sanidad Animal y CARU, se entrevistarán con el nuevo director de Salud de Río Negro, Andrés Montaño, el director del hospital local, Jorge De Giobbi y la directora técnica de la mutualista Amedrin, para resolver como se actuará ante la presencia de un pasajero sospechoso de coronavirus.



“La carpa es una buena iniciativa que ayudará a dar tranquilidad a quienes trabajan a diario en el puente, donde en forma permanente conviven argentinos y uruguayos y ante esta situación peculiar, es necesario tener bien claro cómo debe procederse” expresó una fuente consultada por El País.



La idea que se viene manejando es contar con médicos que sean trasladados de Gualeguaychú y eventualmente contar con médicos certificadores de Fray Bentos. “En la frontera está contratado el servicio de asistencia de ambulancia de UMET (privado) y necesitamos tener claro un protocolo, es decir si podemos recurrir a ellos ante la presencia de un pasajero sospechoso o si debe derivarse a otro lugar. También la carpa sanitaria puede contribuir a detectar si el pasajero está con fiebre y en ese caso tenemos que saber si puede efectivamente cruzar la frontera o volver al lugar donde partió”, explicó el funcionario.



En la ciudad de Salto también se evalúa la instalación de un contenedor en la frontera sobre la represa, aunque la decisión sobre la conveniencia del servicio será tomada por las autoridades nacionales.



Mientras, en otros pasos fronterizos se evalúan algunas medidas, en Colonia, por ejemplo, Salud Pública evalúa qué medidas preventivas se aplicarán. En Rivera, en tanto, personal militar salió a las calle ayer a repartir volantes explicativos con las medidas de prevención que se deben adoptar par evitar el contagio.