Qatar pide a la FIFA que se prohíba la venta de cerveza en los estadios durante el Mundial

Qatar ha exigido a la FIFA que deje de vender cerveza en los estadios, lo que originaría un problema económico importante con uno de los patrocinadores principales, la marca de cervezas Budweiser.

Según el periódico británico The Times, Qatar, a instancias de la familia real, está presionando a la FIFA para que cese la venta de cervezas en los estadios, una de las pocas zonas en las que se puede consumir alcohol durante el torneo junto a las "fan zones".



Esto pondría en un compromiso al máximo organismo del fútbol mundial con Budweiser, patrocinador principal del evento, que podría exigir una indemnización millonaria al torneo, al no recibir la visibilidad requerida y no poder vender sus productos en los estadios.



Qatar es un país en el que el consumo de alcohol está muy restringido y apenas se puede consumir en algunos hoteles de Doha. Durante la disputa de la Copa del Mundo esta normativa se ha relajado, pero sigue sin poder comprarse alcohol en supermercados, además de sus precios elevados, con un litro de cerveza por encima de los 13 dólares.

Para poder hacer frente al torneo, en los hoteles, "fan zones'"y estadios se han habilitado "horas felices" y se ha permitido la venta de alcohol, aunque con restricciones, para que la gente no pueda comprar más de dos cervezas al mismo tiempo.



Según la citada fuente, es probable que los aficionados sean avisados antes del partido inaugural, el Qatar-Ecuador, de que no pueden consumir cerveza.