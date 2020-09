MSP dijo qué fiestas pueden hacerse y recordó que multa por incumplir llega hasta $ 1.238.070

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Luego de que el presidente Luis Lacalle Pou manifestó su preocupación por la realización de fiestas en medio de la pandemia por el coronavirus, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado a la población recordando la "obligatoriedad de no aglomeración" y alertó por las posibles consecuencias legales que podrían sufrir quienes no acaten estas medidas.

La cartera destacó que las fiestas autorizadas son solo aquellas que "se celebran en establecimientos habilitados" y con "un límite de 60 personas".

Además, las mismas deben tener una duración máxima de hasta 2 horas y media "con recomendación de que sean fiestas infantiles" y el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes como el distanciamiento físico y el lavdo frecuente de manos.



Por otra parte, el MSP alertó que en caso de que las autoridades públicas constanten que existe una fiesta que ponga en riesgo la salud de las personas, podrán sufrir hasta tres consecuencias: multas (30 a 1000 UR: $ 37.142 a $ 1.238.070), clausura del lugar (establecimientos públicos o privados) y denuncia penal.



Ayer, en su visita a Rocha, Lacalle Pou adelantó que el MSP emitiría este comunicado luego de que detectaron algunos eventos.



"Estamos preocupados (...) El gobierno estará emitiendo un comunicado por las fiestas que se están haciendo. No se pueden hacer casamientos. Hay casamientos de 100 o 150 personas... No se pueden hacer. El otro día, un boliche con música", señaló.



El mandatario señaló que "no hay que tirarle la cola del león".



"No hay que abusar. Controlado está hasta que deja de estarlo. Con conductas irresponsables estamos todos fritos. Por un irresponsable pagan todos", agregó.