Los tres escenarios que analiza el gobierno para abrir la frontera de cara al verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio este martes los tres escenarios que analiza el gobierno para abrir las fronteras de cara a la temporada estival bajo la pandemia ocasionada por el coronavirus.

"Estamos con el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Turismo y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) evaluando distintas hipótesis y escenarios. Si es por país, por región, por país y región y en qué condiciones vendría esa gente. Es dificil pedirle a un turista que venga y se guarde en cuarentena", planteó Lacalle Pou.

"Los mensajes que esperan los operadores turísticos, que espera el que tiene un almacén, carnicería o boliche y que vive de la temporada, están esperando otro mensaje. Lamentablemente hoy el mensaje no es el de que vamos a abrir la frontera (...) Veremos hasta dónde podemos abrir la perilla de las fronteras", sostuvo. Las declaraciones fueron después de que el gobierno anunció que hará un llamado de interés para construcción de hotel casino en Rocha.

En las últimas semanas se anunció la reinstalación de un ruta hacia Paraguay con Amaszonas y Copa Airlines anunció que retoma frecuencia regular de vuelos entre Uruguay y 15 destinos. Estos se suman a la frecuencia de Iberia y Air Europa que hacen vuelos directos a Madrid.

De todo modos Lacalle Pou señaló que le llama "gratamente la atención" que en "algunos departamentos se están haciendo inversiones de cara al verano".

Lacalle Pou indicó que "el sector turístico seguramente haya sido el gran perdedor de la pandemia". Pese a ello, destacó que "ha tenido una conducta elogiable".



"Antes de Semana Santa hicieron publicidad para que la gente no salga. Antentaron contra su negocio por el bien común. Nosotros estamos con posibilidad para darle impulso, para paliar lo que viene pasando y veremos si podemos implementar una medida para lo que viene", valoró.

El mandatario manifestó que está "cruzando los dedos para que aparezca una vacuna", pero recordó que la pandemia "está controlada hasta que deja de estarlo".

En ese sentido, remarcó: "Estamos preocupados y hoy creo que el gobierno estará emitiendo un comunicado por las fiestas que se están haciendo. No se pueden hacer casamientos. Hay casamientos de 100 o 150 personas... No se pueden hacer. El otro día, un boliche con música. No hay que tirarle la cola del león. No hay que abusar. Controlado está hasta que deja de estarlo. Con conductas irresponsables estamos todos fritos. Por un irresponsable pagan todos".