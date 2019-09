Preocupa a la IMM “estancamiento” del juego en el Casino Carrasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gerente de Casinos de la Intendencia de Montevideo, Hugo Gandoglia, expresó ante la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental su preocupación por el hecho de que la sala de juegos del Hotel Casino Carrasco todavía no haya logrado implementar el negocio de apostadores VIP, lo cual hace que el canon que paga la empresa a la administración se encuentre “topeado” o incluso caiga en determinados años con respecto a las previsiones.

El canon que pagó el Carrasco a la IMM en 2018 fue de US$ 3.488.767, US$ 531.992 menos que lo que esperaba recaudar la comuna. Esto ocurre después de una negociación que hizo la empresa para que la Intendencia le redujera el canon (aduciendo serios problemas operativos), lo cual ocurrió sobre la base de un conjunto de contrapartidas que quedaron acordadas.



“A partir de la modificación que se hizo del acuerdo, está establecido un canon mínimo. Por lo tanto, mensualmente ha habido un canon que ha sido inferior”, explicó Gandoglia ante la Junta Departamental.



“En realidad, lo que está preocupando en el tema de Carrasco es que este canon refiere exclusivamente a la actividad local y no ha comenzado a desarrollarse adecuadamente (el juego para apostadores VIP), lo que motivó la reforma del convenio que la propia Junta aprobó. Hay una lentitud -a veces entendible, pero que causa preocupación- en la implementación del negocio de apuestas VIP, que es lo único que entiendo puede generar la posibilidad de un mejoramiento del canon”, agregó el gerente de Casinos de la IMM.



En julio de este año, en una entrevista con El País, Gandoglia señaló: “Creo que en algún momento se habló de más; no es fácil implementar esto. En el plan de negocios original no se interpretaba eso. Más lentamente de lo que nosotros quisiéramos, se vienen dando pasos serios hacia la implementación. Nos han presentado un plan de negocios que prevé efectivamente algunas modificaciones que ya se están ejecutando, para poder desarrollar la explotación del sector VIP de apostadores. En principio, están a tiempo, de acuerdo a lo que firmamos. Pero vemos con preocupación que no se alcance ese objetivo”.

Firme intención.

El Hotel Casino Carrasco mantiene su firme intención de explotar el negocio de apuestas que hacen los jugadores que gastan verdaderas fortunas y a los que incluso se les suele obsequiar el alojamiento u otras costosas atenciones.



El mes pasado inauguró una sala VIP, en el marco de un compromiso que asumió el grupo Codere con la Intendencia de invertir un total de US$ 4.000.000 en mejoras edilicias, más equipamientos y sumar nuevos espacios para así ampliar la propuesta del hotel.



“La nueva sala VIP es la respuesta a clientes exigentes que buscan entretenimiento en un ambiente íntimo y exclusivo al más alto nivel. La sala cuenta con mesas de Ruleta, Black Jack, Baccarat y Slots de última generación que aseguran una experiencia inigualable. Permite realizar apuestas tanto en moneda nacional como en dólares americanos”, informó la empresa.