Por primera vez, Colectivo Trans del Uruguay no participará de la Marcha de la Diversidad

COMUNICADO

Según explicó Colette Spinelli, dirigente del colectivo, la decisión “es a consecuencia del comunicado que sacó la coordinadora” del evento.

El Colectivo Trans del Uruguay (CTU) anunció que, por primera vez, no participará de la Marcha de la Diversidad, que este año tendrá lugar el 30 de setiembre. Colette Spinelli, dirigente del colectivo, dijo a El País que no se harán mayores declaraciones, pero confirmó que la decisión “es a consecuencia del comunicado que sacó la coordinadora” del evento.

“El año pasado, la coordinadora de la Marcha por la Diversidad sacó a la opinión pública un comunicado donde nos tildan de vender la lucha, con motivo de una publicidad para una marca con la cual estamos trabajando para ingresos laborales trans, talleres e intervenciones puntuales, teniendo en cuenta que dentro de estas organizaciones que sacan el comunicado hay una persona que aparece en dicha publicidad”, detalla CTU en su comunicado.

Agrega que el texto de la coordinadora "replica las violencias contra las que dice luchar, además de ser una desinteligencia que divide el movimiento en un momento muy difícil".

CTU afirma que el comunicado de la marcha no fue firmado por las organizaciones participantes sino por la coordinadora de la Marcha por la Diversidad, lo que considera “un acto de cobardía y opresión”.

El colectivo entiende que, si no se desmarcan de lo que plantea la coordinadora en su comunicado, las organizaciones que participen de la marcha comparten la opinión que allí se vierte.

Además, señala que durante este año los actos de violencia han sido constantes contra el colectivo, al punto que muchas personas están “en tratamiento por salud mental” y eso no fue tenido en cuenta por la coordinadora.

“Deseamos profundamente en honor a la importancia real de la lucha y desde el amor por la militancia que esta situación sirva para rever las prácticas violentas que se replican, en especial hacia la comunidad trans y disidente, tristemente desde la misma comunidad que dice abrazarnos”, cierra CTU.

La invitación, como colectivo, es a participar de las marchas en el interior del país, aunque “cada persona tiene total libertad de asistir a donde quiera”, agregó Colette Spinelli.