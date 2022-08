Pit-Cnt rechaza reforma y anuncia paro; gobierno critica que tome “medida tan extrema”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tono de calma que manejaron los partidos políticos -incluso el Frente Amplio- para evitar responder rápidamente cuál era su opinión sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social que entregó el presidente Luis Lacalle Pou quedó por el camino, pues el Pit-Cnt decidió elevar ayer el tono de la discusión.

Y lo hizo a varios niveles. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, apuntó a Lacalle Pou y lamentó “el nivel de desconocimiento” y “de ninguneo hacia nada más ni nada menos que la clase trabajadora”. Y a la propuesta de reforma, que disgustó a la dirección sindical al punto de convocar a un paro general para las próximas semanas.



Es que si bien aún no se confirmó formalmente, ya que debe ser aprobado en la Mesa Representativa, la cual tiene 15 días para que sus filiales analicen la propuesta, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt lo resolvió por unanimidad.



Esto ocurre “especialmente” a partir de la “honda preocupación” que presentó la central sindical por el anteproyecto de la reforma de la seguridad social. “Está mal desde su base”, consideró, porque “trata de resolver los problemas de un presunto déficit del BPS sin analizar la financiación”. También consideró que “es una reforma jubilatoria, no es una reforma integral, no surge del diálogo social, y está mal hecha”.



Con este escenario una delegación del Pit-Cnt -integrada por Martín Pereira en representación del Secretariado Ejecutivo; Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte; y el director en el BPS por los trabajadores, Ramón Ruiz, entre otros- se reunió ayer por la tarde con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; su subsecretario, Mario Arizti; y el experto que lideró el diseño de la reforma, Rodolfo Saldain.

En el encuentro Saldain hizo una presentación repasando los principales puntos del anteproyecto. Entre ellos destacó que las personas ya jubiladas no se verán afectadas y que no habrá cambios hasta 2027.



En las dos horas de reunión los dirigentes sindicales reafirmaron sus reparos a la propuesta y cuestionaron que no se hubiera tenido “el gesto” de entregar el articulado antes a la central sindical.



En diálogo con El País, Pereira dijo que “quedaron muchas preguntas”. “Nos vamos con más dudas que certezas”, remarcó.



Uno de los puntos debatidos en el intercambio fue que, para los dirigentes sindicales, hay varios artículos que quedan librados a cómo los reglamente el Poder Ejecutivo. “Eso debe definirse porque de lo contrario estás votando un cheque en blanco de temas en los que no se pusieron de acuerdo en la comisión de expertos y que quedan abiertos a lo que quiera el Ejecutivo”, afirmó.



Otro de los elementos cuestionados por el Pit-Cnt está centrado en los 30 años de trabajo. Desde el gobierno se sostiene que no se modificó la cantidad de años de trabajo necesarios para jubilarse. Pero para los sindicalistas sí, ya que aseguran que al elevar la edad mínima para jubilarse a 65 años una persona que tiene 60 años y 30 de ellos trabajados no va a cortar su relación laboral.

Responsables

Mieres y su equipo también presentaron ayer el anteproyecto a representantes de las cámaras empresariales. El presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, dijo a El País que estudiarán la propuesta, pero que celebran “el hecho de que no se proponga una mayor carga de impuestos” para financiar la reforma porque, en su opinión, “el trabajo no resiste más carga tributaria”.



En este sentido, llamó a que se analice “con mirada amplia” y “partiendo de la necesidad”, porque “quien quiera encontrarle el pelo al huevo, lo va a encontrar para oponerse”.



“Lamentablemente ya vimos algunas declaraciones del Pit-Cnt en un sentido adverso. El que se lave las manos será juzgado por la ciudadanía. Es la hora de que seamos responsables”, aseguró.



Por otra parte, el ministro de Trabajo también criticó la postura del Pit-Cnt promoviendo movilizaciones. Para Mieres se trata de “una medida extrema”, ya que “ni siquiera está definido el contenido final” del proyecto.

Tomar las riendas

Pese a la postura de la cúpula sindical, ayer hubo pronunciamientos de otros actores que respaldaron la iniciativa.



El exvicepresidente y líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, dijo en entrevista con En Perspectiva que “es positiva” la decisión de Lacalle Pou “de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país”.



El exministro de Economía afirmó, además, que el Frente Amplio va a “terminar emitiendo un pronunciamiento cuando se den las condiciones para saber si este es un proyecto del gobierno” y sea ingresado al Parlamento para su discusión.



Por último, Astori aseguró que los cambios “deben ser para cuidar” el sistema de seguridad social y “no para restringir las posibilidades que le da a la población”.