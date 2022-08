Saldain afirma que la reforma jubilatoria no tendrá costo político para Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El anteproyecto de la reforma de la seguridad social es uno de los temas en debate. Y desde diversas trincheras políticas evalúan los costos políticos que puede traer. Quien estuvo en la redacción del texto, Rodolfo Saldain, habló ayer sobre la “piedra en el zapato” que es la suba de la edad jubilatoria propuesta. Además, cree que los cambios no tendrá un “costo” para el presidente Luis Lacalle Pou, pero sí “será un costo quienes se dediquen a poner palos en la rueda”.

El expresidente de la comisión de expertos en Seguridad Social explicó en un almuerzo del Rotary Club de Montevideo que está “planteado que el proceso empiece en 2027 y termine en el 2043”. Se trata de una “transición larguísima” a diferencia de la reforma de 1995, que duró nueve meses. Y añadió: “Esta vez tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo. No lo vamos a tener si esperamos cinco años”.



Saldain comentó que, “seguramente muchos le dijeron (a Lacalle Pou): ‘¿Para qué te vas a meter en esto si no vas a ver nada?’”. Pero, según el experto, el presidente “consideró que era su responsabilidad hacerlo”.

“Vamos a lograr la reforma y va a ser un activo”, aseguró Saldain, quien agregó que. “va a ser un costo (para) quienes se dediquen a poner palos en la rueda”.



“Esto no quiere decir que no estemos muy abiertos a tratar de incorporar todos los puntos de vista en este proceso que inició la semana pasada”, dijo.



“Desde que comenzamos esta nueva etapa del proceso (estamos) con la mayor apertura teniendo claro, como lo dijo el presidente a la salida de la Huella de Seregni, que hay algunos límites de los que es y no es viable”, agregó.

El aumento de la edad jubilatoria fue uno de los puntos más criticados. El experto aseguró que “se tiene que ajustar” y recordó que “hay 64 países que en los últimos 20 años lo han hecho”. “Es inexorable”, señaló.