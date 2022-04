Casi 150.000 personas viajaron en Semana Santa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio del Interior brindó ayer datos sobre las salidas e ingresos de personas desde el viernes 8 de abril hasta el viernes 15, con números que revelan la exitosa temporada turística que se vivió en la última semana.

Según datos de la cartera, la totalidad de pasajeros que egresaron de nuestro país por los distintos pasos de frontera en ese período fue de 146.220 personas, siendo el 82% de ellos uruguayos (119.807 viajeros). Al tiempo que el 10% de los egresados fueron argentinos, un 3% brasileños, un 1% paraguayos, un porcentaje similar de venezolanos y el 3% por ciento de otras nacionalidades.



El principal punto de salida del país fue Colonia, lo siguieron los pasos de frontera de Paysandú, Fray Bentos y Salto, lo que revela el tránsito de personas desde Uruguay hacia la República Argentina durante la Semana Santa.

También un 11 % de las personas que salieron del país lo hicieron por el Aeropuerto de Carrasco a destinos más lejanos, además que por los pasos de frontera de Río Branco, Chuy, Rivera y el Puerto de Montevideo.



Con respecto a las personas que ingresaron al país durante la Semana Santa, el Ministerio del Interior informó que entre el 8 y el viernes 15 lo hicieron 132.965 individuos, de los cuales un 55% fueron uruguayos, un 31% argentinos, un 6% brasileños, un 2 % paraguayos, un 1% colombianos y el restante 5% de otras nacionalidades.



Los puntos de ingresos fueron el puente de Fray Bentos, Paysandú, Colonia, y Salto. También se constaron arribos por el Aeropuerto de Carrasco y entradas por Chuy, Río Branco y Rivera.

Las termas

En esta Semana Santa, la explosión turística que vive el turismo termal dejó atrás dos años sin temporada por la pandemia que generó frustraciones, angustias e incertidumbres entre los operadores y les hizo recuperar el optimismo de cara al futuro. Las proyecciones en números “son altamente positivas”, según afirmaron los comerciantes y hoteleros de la zona de Daymán, quienes son los que cuando el visitante no llega sienten más fuerte el cimbronazo.



La Semana Santa de este año fue de las “mejores temporadas que se recuerden”, dijo a El País, Agustín, uno de los comerciantes que está siempre en la zona con su negocio cercano al centro termal municipal que durante los días de la Semana vendió en promedio 3.000 entradas.

El presidente de la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Daymán (AHGA), Diego González dijo a El País que la semana en términos generales “fue muy buena” en materia de números porque llegaron los visitantes y “vimos un muy buen nivel de ocupación”.



Según los datos a los que accedió El País el nivel de ocupación alcanzó un promedio del 90% durante el correr de la semana y de casi el total durante el fin de semana largo que comenzó el jueves y finaliza hoy.



González dijo que la ocupación debe medirse en dos partes: desde el viernes hasta el miércoles de la Semana de Santa y desde el jueves al fin de semana. “Desde el viernes 8 tuvimos una buena ocupación. Y desde el jueves 14 hasta este domingo (por hoy) la ocupación es muy buena. Yo prefiero no decir porcentajes, porque si decimos 100% puede haber gente que no completó y no estaríamos dando la cifra real, algo que vamos a evaluar más adelante”, expresó el presidente de AHGA. Empero, sostuvo que “de lo que sí podemos hablar es de que hubo un muy buen nivel de ocupación en toda la semana”. Y en cuanto a si la reapertura de la frontera incidió en los niveles de ocupación, el titular de la gremial de hoteleros y gastronómicos dijo que “no incidió porque el mercado argentino copó todo”.