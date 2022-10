Las palabras de Lacalle sobre Larrañaga, en inauguración de Ciudad Universitaria con su nombre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inauguró este lunes la Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga, con la presencia de 96 jóvenes becarios y del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien dio un discurso.

"Que esta ciudad universitaria tenga el nombre Jorge Larrañaga se justifica por varias razones. Primero porque Jorge es uno de cualquiera de ustedes gurises, porque él supo lo que era venirse de Paysandú a la capital, remarla, estudiar, hacer amigos, ser a veces sapo de otro pozo. Y no solo que lo hizo, lo logró, y tuvo éxito. Porque no es fácil el desarraigo familiar, el desarraigo de los amigos, llegar acá, y triunfar", dijo el mandatario.



"Y ese tipo de experiencia se la podría haber quedado para él solo. Llegó, y ya está. Pero la trasladó, sintió con otros, y tuvo esa idea", indicó.



"La otra razón, que me parece muy valedera, y la verdad que es muy lindo ver a la familia, (que) no para de crecer (...) ver a esa familia de Jorge, que son los amigos que siempre están, y valorar que hay ausencias que obviamente nunca se terminan de aceptar ni de entender, ni de llenar", expresó el presidente.

"Pero uno es no solo lo que hizo en la vida, sino lo que dejás. Y nosotros como dirigentes políticos, que tenemos acción -pero acción basada en ideas, no es movimiento, creemos algunas cosas, pensamos algunas cosas- eso es una idea que obviamente genera, sobre todo cuando estás en el gobierno, la ansiedad de llevarla adelante", señaló.



"Pero la tranquilidad que se puede tener en nuestro país, que pasan los procesos, los periodos, los partidos en el gobierno, y una idea hizo carne, cuajó, llevó tiempo, más del deseado, pero hoy esa idea es una realidad.

Reivindica mucho el pensar, el pelear para después hacer", destacó Lacalle Pou.



"(Por la Ciudad Universitaria) me alegro de corazón, entre otras cosas porque nos permite vernos que no nos vemos tan seguido entre muchos de nosotros, que lleve el nombre de nuestro querido Jorge Larrañaga", aseguró, al final de su intervención.



El presidente pronunció su discurso en un escenario junto a los hijos y esposa de Larrañaga, quienes sostuvieron una placa por la inauguración de la Ciudad Universitaria.

La iniciativa, llevada adelante a través del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), implica un lugar de alojamiento y vida comunitaria para entre 150 y 180 estudiantes.



El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, había anunciado en febrero que la Ciudad Universitaria llevaría el nombre del exministro del Interior y legislador blanco, que falleció en 2021.