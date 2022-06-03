Ni una menos: movilización y marcha con la presencia de la mamá de Lola Chomnalez

MARCHA

“Celebremos también nuestras vidas, afirmando que nos queremos vivas y libres”, dice la proclama de la organización Tejido Feminista Montevideo, que convocó a la manifestación.

A las 18.30 horas, este viernes, comenzó en la explanada de la Intendencia de Montevideo una movilización y marcha bajo la consigna Ni Una Menos, en contra los femicidios. Hasta allí llegó Adriana Belmonte, madre de la adolescente argentina Lola Chomnalez, que fue asesinada en 2014 en Valizas y cuyo caso tuvo un importante avance hace pocos días.

"Dado que apareció la identidad de este fantasma, me pareció que el 3 de junio era acá (...) sentí que quería estar acá", dijo más temprano la mujer, en diálogo con "Doble Click" de FM del Sol, haciendo referencia al procesamiento de un hombre por el caso.

Tras la realización de diversas intervenciones con mensajes contra los homicidios de mujeres ocurridos en los últimos tiempos, partió la marcha por 18 de julio.

"Desde el 2014 gritamos, duelamos (sic.) a nuestras muertas de femicidio, denunciamos y aprendimos a identificar las violencias; elaboramos nuestro dolor para nutrir nuestras esperanzas y potencias", señala en su convocatoria la organización Tejido Feminista Montevideo, que convocó a la movilización.

"Este último mes fuimos conversando sobre qué queremos decir y cómo desplegarnos en las plazas y las calles. Partimos de las experiencias compartidas durante estos años revueltos de feminismos, especialmente estos dos últimos tan difíciles", detalla la agrupación.

“¿Qué hacemos con nuestros dolores y todas las violencias que sufrimos durante la pandemia? ¿Cómo hacemos para que esas violencias no estallen entre nosotras, en nuestras escuelas, liceos o barrios?”, son algunas preguntas puestas sobre la mesa en esta jornada de reflexión, en la que también se dará lugar a la celebración. “Celebremos también nuestras vidas, afirmando que nos queremos vivas y libres, que deseamos y estamos creando una vida en común, gozosa y digna para todas”, expresa el comunicado.

En la movilización también se recordó a Martina Piazza, asesinada en 2014, y a Martina Colombo, cuya madre se manifestó públicamente en el acto del Pit-Cnt del 1° de mayo para reclamar por su muerte.

El movimiento Ni una menos nació en Argentina en 2015, tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años, embarazada de tres meses, que fue brutalmente asesinada por su novio ante la negativa a abortar. Desde entonces, cada año miles de personas se congregan en todo el mundo para exigir el fin de la violencia de género y los femicidios.