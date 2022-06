"Vamos por una línea a dar con otra parte fantasmal", dijo la madre de Lola Chomnalez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Adriana Belmonte, madre de Lola Chomnalez, la adolescente asesinada en diciembre de 2014, aseguró este viernes de mañana que tiene un "fuerte pálpito" de que se va a dar con otra parte involucrada en el desenlace fatal de su hija. Vinculado al caso, el 19 de mayo, la Justicia procesó con prisión a un hombre de 39 años por un delito de homicidio muy especialmente agravado tras encontrar sus huellas de ADN en objetos de Lola.

"Estoy con más certezas de que la Justicia de alguna manera, de la mano de Natalia (Sandberg), nos trajo una respuesta que abre una puerta. Ya tenemos identificada a una persona que era fantasmal, porque no sabíamos nada. Tengo la sensación de que vamos por una línea a dar con otra parte fantasmal y terminar de resolver...", dijo esta mañana en diálogo con Doble Click (Del Sol).

Y a continuación, lanzó: "Tengo un fuerte pálpito, pero no quiero decir nada ... Los últimos pálpitos que tuve fueron muy premonitorios. No lo quiero quemar, ni tampoco ilusionarme".



Belmonte había contado a La Nación que el 10 de mayo soñó que Lola le mostraba los números 12, 18 y 19. Uno de ellos fue el día en que ocurrió la detención y procesamiento del hombre de 39 años.



"No necesito ilusionarme. Siento que así como en un momento dije que ya no esperaba nada más, y aprendí a no esperar al día a día; lo que tenga que venir, bueno, también a saber que hay un fantasma con nombre, apellido, DNI (documento de identidad argentino). Y bueno, a partir de ahí salen otras tramas", agregó.



Consultada sobre si existe una tercera persona relacionada al asesinato, respondió: "Mi pálpito dice que sí". Agregó que de acuerdo a un análisis criminalístico desde Buenos Aires le indicaron que producto del desenlace hay una tercera persona.



La defensa de Lola, encabezada por los abogados Jorge Barrera y Juan Raúl Williman, han insistido de que hay un tercer involucrado en el crimen.



Belmonte se encuentra en Uruguay para participar en esta edición de la Marcha Ni Una Menos, que se llevará esta tarde en Montevideo. "Dado que apareció la identidad de este fantasma, me pareció que el 3 de junio era acá (...) sentí que quería estar acá", dijo.



Leonardo David Sena, procesado con prisión hace unas dos semanas luego de que una muestra de ADN lo vinculara a la escena del crimen, dijo que "no conoce" al anterior imputado por el caso, alias "el Cachila".



El juez del caso Juan Giménez señaló en diálogo con "Otra Mañana" (Radio Oriental) que "es aventurarse decir que el caso está cerrado", ya que si bien el hombre de 39 años está "vinculado genéticamente" al hecho, ahora se va a determinar en la sentencia definitiva "qué grado de participación tuvo en el delito".