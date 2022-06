"Pensé que no estaban haciendo nada y me equivoqué": mamá de Lola sobre la Justicia uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo pensé que no estaban haciendo nada y me equivoqué", dijo Adriana Belmonte, madre de la adolescente argentina Lola Chomnalez al referirse a la Justicia uruguaya tras el procesamiento del presunto asesino de su hija por el crimen cometido en 2014, en Valizas.

La mujer dijo que le pareció bien que se hubiera "blindado" el caso y que lo "trabajen en reserva". "Vamos con una respuesta muy importante que nos dio la justicia el 19 de mayo pasado, entonces no vamos con tantas preguntas y con tantas expectativas", dijo la mujer en lo previo al viaje que realizará a Uruguay el próximo viernes.



"El día que llegamos es el 3 de junio, que es el día en que el colectivo Ni una menos conmemora la visibilización contra la violencia de género. Además de reunirnos con los abogados, es un día que pisamos Uruguay con otra tónica, no tanto en búsqueda de completar esa gran pregunta que teníamos, sino sabiendo que estamos en un camino en que vamos a acceder a más respuestas, pero el gran paso está dado", agregó Belmonte.

Además, la mamá de Lola reiteró su agradecimiento a Natalia Sandberg, la genetista que encontró la forma de resolver el caso. Dijo que eso será "para siempre" y que espera poder conocerla. También mencionó al fiscal Jorge Vaz: "Otra persona que siempre va a estar en nuestra mesa de luz".



Consultada sobre la frase de "no maté ni una mosca", que dijo Leonardo David Sena, el hombre procesado por la muerte de Lola, Belmonte reflexionó: "No esperaba menos de un perfil así, no va a decir 'sí, la maté'. Me tiene sin cuidado lo que pueda decir, porque hay una prueba irrefutable y hay una investigación que se está llevando a cabo".



"Me parece que los días de este hombre van a quedar tras las rejas", agregó.